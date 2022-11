IIoT, 5G e metaverso: o que vai crescer em 2023, segundo a IEEE

Pesquisa do IEEE indica que, na percepção de diretores de TI, telecomunicações é o setor que deve ser mais impactado pelos avanços tecnológicos no ano que vem

Computação em nuvem, 5G, metaverso, veículos elétricos e Internet Industrial das Coisas (IIoT) – nesta ordem – serão as áreas mais importantes da tecnologia em 2023. Além disso, o setor de telecomunicações é o que deve ser mais impactado pelos avanços tecnológicos no ano que vem.

Isso é o que aponta a pesquisa “O Impacto da Tecnologia em 2023 e Além”, estudo feito pelo Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE) com 350 líderes globais de tecnologia nos Estados Unidos, no Reino Unido, na China, na Índia e no Brasil.

O relatório aponta que, além de telecomunicações, os setores que mais devem sentir os efeitos das inovações tecnológicas a partir do ano que vem, na visão de diretores de Tecnologia da Informação (TI), são automotivo e transporte, energia e serviços bancários e financeiros.

Especificamente sobre o Brasil, a pesquisa indica que uma área que será significativamente impactada após a mudança do calendário é a de assistência médica, ficando atrás somente dos setores automotivo e telecomunicações.

Metaverso e 5G

Uma das apostas das big techs, o metaverso deve ter experiências implementadas de diversas maneiras.

Segundo o estudo, 91% dos entrevistados afirmam que suas empresas estão adotando ativamente estratégias com tecnologias do metaverso, especialmente par reunir funcionários para treinamentos corporativos, conferências e reuniões híbridas. Além disso, 76% dos participantes declaram que de 25% a 75% de suas interações com colegas, clientes e gestores devem ser realizadas de forma virtual em 2023.

Ainda em estágio inicial, o metaverso deve ser impulsionado, principalmente, pela conectividade 5G, segundo 71% dos entrevistados. Equipamentos como headsets de realidade virtual (VR) e óculos de realidade aumentada (AR) aparecem logo em seguida, ambos com 58%.

No caso brasileiro, o relatório da IEEE mostra que as áreas que devem dominar a tecnologia no próximo ano serão justamente 5G (66%), metaverso (62%) e realidade aumentada (38%).

Do ponto de vista global, o estudo destaca que a quinta geração de internet móvel deve beneficiar, sobretudo, a automação veicular, conforme 97% dos respondentes. Na sequência, aparecem atividades como aprendizado e educação remotos (56%); telemedicina, incluindo cirurgia remota e transmissão de dados (54%); transmissão de eventos ao vivo, como de entretenimento e esportes (51%); comunicações pessoais e profissionais (49%); transporte e controle de tráfego (29%); fabricação e montagem (25%); e redução da pegada de carbono e consequente eficiência energética (23%).

Por fim, no que diz respeito à segurança cibernética, as principais preocupações são com a vulnerabilidade da nuvem (51%), funcionários que utilizam seus próprios equipamentos para trabalhar (46%) e a vulnerabilidade dos data centers (43%).

A pesquisa, realizada de 14 a 16 de setembro, entrevistou Chief Information Officers (CIOs), Chief Technology Officers (CTOs) e diretores de TI.

