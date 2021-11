IHS Towers e TIM criam a I-Systems, nova empresa de rede neutra do mercado brasileiro

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Venda do controle da Fiberco da TIM ao grupo IHS resultou na formação da I-Systems. TIM recebeu R$ 1,09 bilhão

A operadora de infraestrutura compartilhada IHS Holding concluiu a compra do controle da unidade de redes ópticas da TIM. Antes conhecida como Fiberco, a unidade já foi rebatizada: recebeu o nome de I-Systems.

A IHS possui agora 51% de participação na I-Systems e a TIM os 49% restantes. A nova empresa vai utilizar a rede de fibra secundária e ativos da TIM, cobrindo aproximadamente 6,4 milhões de residências, das quais 3,5 milhões são Fiber-to-the-Home (FTTH) e 3,4 milhões Fiber-to-the-Cabinet (FTTC). Vai fornecer serviços de infraestrutura de fibra óptica como um provedor de serviços de rede de fibra aberta.

A I-Systems agora é responsável pela implantação de uma nova infraestrutura de fibra secundária para a TIM, e pela operação e manutenção de toda essa infraestrutura de fibra. A TIM continua como locatária âncora em toda a rede sob um contrato de serviços mestre de longo prazo. Certos serviços serão fornecidos à I-Systems pela TIM sob um Acordo de Serviços de Transições.

Espera-se que a I-Systems gere receita líquida de aproximadamente US$ 57 milhões no primeiro ano completo de operações. A IHS pagou a contraprestação de R$ 1.096 milhões à TIM e R$ 233 milhões à I-Systems para financiar o crescimento futuro. A IHS contribuirá com um valor adicional para a I-Systems de aproximadamente R$ 350 milhões em três parcelas ao longo de três anos.

“Tendo lançado fibra para torre com sucesso em nossos mercados africanos, estamos entusiasmados em aumentar nossa capacidade de fibra em uma das regiões de crescimento mais rápido do mundo por meio de um contrato de longo prazo com um parceiro de alta qualidade”, diz Sam Darwish, presidente e CEO da IHS Towers.

Para o CEO da TIM, Pietro Labriola, facilitará o crescimento da rede óptica de acesso da operadora. “Entre as operadoras de telecomunicações do país, a TIM é a única associada a uma empresa global reconhecida por sua excelência em infraestrutura. Isso nos dá a certeza de que a expansão de nossos serviços de ultra banda larga fixa seguirá os melhores padrões do mercado internacional”.

A IHS é especializada na oferta de infraestrutura para redes móveis. No mundo, possui 30,2 mil torres, em nove países: Brasil, Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Kuwait, Nigéria, Peru, Ruanda e Zâmbia.

