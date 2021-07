IHS Tecnologia identifica falha de segurança no WhatsApp Web

Qualquer atacante pode ter acesso ao contexto de mensagens, fotos e conteúdos compartilhados no WhatsApp, afirmou a ISH Tecnologia, empresa de cibersegurança. Em conjunto com a L1 Engenharia, a companhia identificou uma vulnerabilidade crítica no Whatsapp web, desktop e no app da Windows Store.

Com essas informações em mãos, o hacker pode obter uma personificação do usuário e, assim, conseguir vantagens. “Essa vulnerabilidade, além de poder ser explorada de uma maneira muito simples, tem uma rastreabilidade praticamente inexistente”, diz José Paulo Paschoa, Head de SOC da ISH Tecnologia.

Ele também explicou que o funcionamento inadequado abre brechas para o weaponizing. Essa prática consiste em “transformar um comportamento não necessariamente malicioso em algo com potencial de gerar dano”.

A principal dica neste momento é que os usuários façam logoff da plataforma sempre que não estiverem na frente do computador. A ISH Tecnologia já reportou a vulnerabilidade ao Facebook, grupo que controla o Whatsapp. A plataforma adicionou ao seu sistema criptografia de ponta a ponta em 2016 para prevenir o roubo de informações. (Com assessoria de imprensa)