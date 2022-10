IHS leva fibra a mais de 100 mil casas por mês e moderniza rede de SP

A IHS, dona da empresa de rede neutra em parceria com a TIM Brasil, está ampliando a rede de fibra óptica em ritmo acelerado, de mais de 100 mil casas (HP) por mês, além de investir na modernização do legado que recebeu da operadora de celular. Segundo Fáres Nassar, head para a América Latina, a empresa investiu nos últimos dois anos e meio, US$ 1,3 bilhão entre as aquisições e o investimento nas redes. Além de expandir o número de casas passada, moderniza o legado que recebeu da TIM, para contar com uma rede totalmente em FTTH.

” Das sete milhões de homes passed que temos, cerca de 2,8 milhões não têm fibra, pois é uma rede de FTTC (fibra até o quarteirão), mas estamos trocando essa rede, pois São Paulo é um mercado muito importante para nós”, afirmou. Nassar assinalou que a I-Systems é a única operadora neutra a grande de São Paulo, visto que seus maiores competidores, a Fibrasil e a V.tal não estão presentes .

Conforme o executivo, a estratégia da empresa é de só construir a rede em cidades onde há interesse de expansão dos clientes. “A TIM está demandando presença em cidades menores, como Francisco Morato e Franco da Rocha, e é para lá que vamos. Mas se a Brisanet, por exemplo, quiser que a gente construa rede de fibra no Nordeste, nós vamos para lá. Mas sempre atendendo à demanda do cliente”, afirmou Nassar.

Ele disse que, além da TIM, e empresa já conta com outros contratos de operadores que deverão ser anunciados ainda este ano, e que está também analisando possíveis aquisições, todas voltadas para as redes locais, já que, ressaltou, não irá investir em redes de transporte. ” Os operadores é que têm que construir os backbones e backhauls, além dos acessos internacionais. É para isso, por sinal, que estamos com a rede neutra, para que os clientes tenham mais recursos para investir em outras áreas”, completou.

América Latina

A IHS Tower pretende também replicar a experiência brasileira – de rede neutra de fibra – em alguns países da América Latina onde já adquiriu a infraestrutura de torres. Entre os países de interesse estão a Colômbia e o Peru. “Estamos analisando esses mercados, para replicar o caso brasileiro”, disse ele.

Uma outra aposta da empresa – que é dona também de sete mil torres de celular no Brasil – além da infra da TIM, comprou as CSS, Centenial Towers, Sky Sites e a GTS – é unir as duas infraestruturas de maneira que possam avançar com a oferta de serviços móveis. Segundo Nassar, a empresa já possui 300 sites de celular que recebem a fibra óptica, o que será importante para o 5G.

Data Center

Embora o foco da empresa seja exclusivamente o de atender a última milha com a rede de fibra, a IHS Tower não descarta investimentos em pequenos data centers, até mesmo nas áreas rurais, para suprir a demanda por CDNs mais próximos. “Nas grandes cidades já há bastante oferta, mas há muita demanda no mundo agro e no interior “, avalia.

