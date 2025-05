IHS Brasil implanta rede neutra 5G no Engenhão

A IHS Brasil concluiu a atualização completa do Sistema de Antenas Distribuídas (DAS) do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, habilitando o local para a oferta de serviços de conectividade 5G pelas operadoras móveis. O novo sistema adota tecnologia Massive MIMO, permitindo a comunicação eficiente com milhares de dispositivos de forma simultânea, especialmente em dias de eventos com alta demanda de rede.

O projeto inclui implantação de infraestrutura de fibra óptica, distribuição de energia otimizada e suporte técnico, compondo uma solução de rede neutra indoor voltada a ambientes com grande circulação. A cobertura abrange arquibancadas, áreas VIP, camarotes e gramado, reduzindo significativamente os riscos de congestionamento na rede móvel durante os eventos esportivos e culturais realizados no estádio.

A modernização representa a primeira atualização completa da infraestrutura de conectividade do local desde 2016, quando foram instaladas soluções voltadas para 3G e 4G. Com a nova implantação, a IHS Brasil passa a deter os direitos exclusivos de operação da infraestrutura de conectividade móvel do estádio.

“Essa iniciativa reforça o compromisso da IHS Brasil em viabilizar o acesso a redes móveis de última geração em espaços de grande circulação”, afirmou Antonio Maya, CTO da IHS Latam. Segundo ele, a solução entregue está pronta para atender a múltiplas operadoras com eficiência e segurança.

A modernização também contou com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Botafogo Futebol Clube, responsável pela operação do estádio. “A implantação do novo sistema de antenas 5G busca otimizar as operações das operadoras de telefonia móvel e transformar a experiência dos torcedores”, disse Alexandre Costa, diretor-geral de Infraestrutura e Operações da SAF Botafogo.

O Estádio Nilton Santos, ou Engenhão, tem capacidade para mais de 46 mil pessoas e integra o circuito de grandes arenas utilizadas para eventos de futebol e outros espetáculos de massa no Brasil. A conectividade aprimorada com 5G pode beneficiar não apenas os torcedores, mas também aplicações futuras em segurança, streaming, IoT e serviços digitais integrados ao espetáculo esportivo.

A IHS Brasil é parte do grupo IHS Towers, presente em oito países com mais de 39 mil torres, e atua com foco em redes neutras e infraestrutura compartilhada nos mercados emergentes. (Com assessoria de imprensa))