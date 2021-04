IHS compra torres da Centennial Towers no Brasil e na Colômbia

Com a transação, a IHS acumula mais 602 torres no Brasil e 217 na Colômbia, que terão como objetivo fortalecer a posição da empresa na futura implementação da 5G

A IHS Holding Limited, provedora de infraestrutura de telecomunicação compartilhada, adquiriu as operações de torres da Centennial Towers no Brasil e na Colômbia. Assim, a companhia passa a somar mais 602 torres no Brasil e 217 na Colômbia. Essa é a terceira aquisição da empresa na América Latina. Pouco tempo antes, a IHS Holding havia adquirido a Skysites no Brasil.

As aquisições tem como objetivo dar suporte à futura implementação da 5G. A companhia pretende oferecer aos clientes novos pontos de transmissão e distribuição de sinal, além de suporte à instalação de fibra. Em nota, a IHS explicou que dentre as razões de ter escolhido a Centennial Tower está a variedade de soluções em infraestrutura da empresa. Isso engloba torres built-to-suit, rooftops, Distributed Antenna Systems (DAS), small cells, opções de collocation e leasing de estações.

A companhia também já demonstrou intenções de se consolidar no mercado de fibra óptica. Em março, a TIM anunciou estar em negociações exclusivas com a IHS para a venda do controle da Fiberco, unidade de fibra óptica da operadora. A IHS entrou no Brasil início de 2020 também por meio de uma aquisição. Com a compra da brasileira Cell Site Solutions (CSS), a provedora iniciou suas operações na América Latina com 2.290 torres no Brasil, Peru e Colômbia.

“A América Latina continua a ser uma região fundamental para nós devido ao seu elevado potencial de crescimento. Com essas transações, continuaremos a aumentar nossa presença no mercado e aproveitar o impulso de nossa chegada à região no ano passado, com a aquisição da Cell Site Solutions”, afirmou Sam Darwish, presidente do conselho de administração da IHS e CEO do grupo. (Com assessoria de imprensa)