iez! Telecom, ex-Cloud2U, começa a ofertar FWA ainda este ano

A iez! Telecom, a nova marca comercial da Cloud2U, está testando a tecnologia FWA (banda larga fixa sem fio no 5G) em um condomínio empresarial na cidade de São José dos campos, com resultados positivos. A meta é implantar provas de conceito em cidades do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro até o final do ano, visando a exploração comercial.

A informação é do gerente de Novos Negócios do Grupo Greatek, Anderson Ferreira. Segundo ele, a empresa instalou site no condomínio e está conseguindo taxas de download na casa de 800 a 850 Mbps em um raio de 500 metros.

A Cloud2U, que arrematou o bloco regional da faixa de 3,5 GHz englobando Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais no leilão 5G, escolheu a sueca Ericsson como sua parceria tecnológica para apoiar a topologia da rede de acesso, mas ainda avalia o uso de produtos de outros fornecedores. “Nesse primeiro semestre vamos definir todos os parâmetros para entrar na fase de comercialização”, disse Ferreira.

Uma coisa certa é a parceria com ISPs para fornecimento do serviço, por meio do compartilhamento do share da rede. As conversas com alguns provedores estão adiantadas, mas ainda são mantidas em segredo.

Outra definição é que o serviço começará pelo FWA e depois evoluirá para o serviço móvel 5G e metas de 4G, ainda pendente de definição.

Ferreira disse que os testes mostram a vantagem do FWA em substituição à fibra óptica. “Dependendo do lugar que se for expandir uma rede, ao invés de comprar cabos, alugar postes, usa o ar. Ou seja, o custo de implantação é menor e a velocidade de instalação do cliente é muito mais rápida”, disse.

Marca

A escolha da nova marca, a eiz! Telecom faz parte desse planejamento. Segundo Ferreira, foi definido o nome mais afinado com os novos propósitos do grupo, tendo como atributos positividade, simplicidade e uma linguagem lúdica e amigável. “O propósito da nova marca é entregar ótimas experiências aos usuários desses três estados”, disse.

A empresa tem obrigação de cobertura em 777 cidades, sendo que 25% delas em 2026; 25% em 2027; 25%, em 2028 e o restante até 2029.