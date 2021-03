IDC Telecom amplia investimentos para alcançar 50 mil clientes

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A operadora, que atua no Estado de São Paulo, pretende também ampliar o número de cidades atendidas este ano.

A IDC Telecom, ISP que atua nas cidades de cidades de Santa Branca, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Salesópolis, Igaratá, Francisco Morato e Franco da Rocha em São Paulo vai investir mais R$ 15 milhões para comparar soluções GPON e DWDM e ampliar o número de assinantes de 30 mil para 50 mil até o final do ano.

“Para concretizar nossos planos de expansão, estamos investindo um total entre R$ 12 e 15 milhões na compra de soluções, com destaque para as tecnologias Huawei de GPON e DWDM”, explica Rocco Armando Neto, sócio fundador da IDC Telecom, que contratou os serviços da Agora para fornecer as soluções.

Para 2021, a operadora pretende também avançar para novas regiões do estado de São Paulo, como o ABC Paulista, São Mateus e Mauá.(Com assessoria de imprensa)