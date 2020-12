IBM, Flex e FIT montam centro de testes 5G Open RAN em Sorocaba

As empresas IBM, Flex e FIT anunciaram hoje, 11, um acordo de colaboração para o lançamento do Centro de Soluções de Telecomunicações para 5G. O Centro já está em funcionamento e possui foco em tecnologias aplicáveis a 4G e 5G e no modelo de redes abertas e desagregadas (OpenRAN). Ele está localizado nas instalações do FIT em Sorocaba (SP), e tem interconexão com o IBM Client Center, em São Paulo.

A construção hospeda pesquisas e testes para ajudar operadoras de telecomunicação e empresas a impulsionar tecnologias de nuvem híbrida aberta em redes móveis 5G na América Latina.

A IBM irá participar do Centro levando soluções de nuvem aberta e híbrida, como Red Hat OpenStack Platform e Red Hat OpenShift. Além disso, oferecerá soluções nativas de nuvem, como inteligência artificial, automação, segurança e IoT. A Flex irá providenciar equipamentos eletrônicos com o intuito de auxiliar na entrega e medição de sinais. Já a FIT fornecerá conhecimento em TI e telecomunicações. O valor do investimento no centro não foi revelado.

Empresas poderão utilizar o ambiente para codesenvolver protótipos e referências baseados em OpenRAN. O intuito é maximizar o benefício das redes abertas 5G em vários setores, como agronegócio, transporte, saúde, serviços públicos, varejo e bancário. Por exemplo, uma empresa do setor de saúde poderia usar as soluções de nuvem híbrida aberta do centro e testar um protótipo de aplicativo que usa IA e edge computing para que um hospital possa fazer tomografias de maneira remota.

Oferecimentos do Centro de Soluções de Telecomunicações para 5G: