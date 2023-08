O Acordo da Lei do Espaço, fechado no início do ano entre a IBM e a NASA, para a construção de um modelo fundacional de IA para dados geoespaciais, gerou novas iniciativas. Agora, a plataforma estará disponível em código aberto no Hugging Face.

Será o maior modelo fundacional geoespacial no Hugging Face e o primeiro modelo fundacional de IA de código aberto construído em colaboração com a NASA. De acordo com a IBM, o acesso aos dados sempre atualizados continua a ser um desafio significativo na ciência climática, onde as condições ambientais mudam quase diariamente. A Nasa, por sua vez, acredita que com as crescentes quantidades de informações pode-se chegar a 2024 com os cientistas tendo 250 mil terabytes de dados de sobre novas missões.

O modelo, treinado em conjunto por IBM e NASA ao longo de um ano com dados do satélite Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS) em todo o território continental dos Estados Unidos, e aperfeiçoado com dados mapeados de enchentes e áreas de incêndios ambientais, demonstrou até hoje uma melhora de 15% sobre as técnicas de última geração, usando a metade dos dados mapeados.

Cooperação

Com ajustes adicionais aperfeiçoados, o modelo base pode ser utilizado para tarefas como acompanhar o desmatamento, prever a produtividade das lavouras ou detectar e monitorar gases de efeito estufa. Pesquisadores da IBM e da NASA também estão trabalhando com a Clark University para adaptar o modelo para aplicações como segmentação de séries temporais e pesquisa por similaridade.

A IBM anunciou em junho a disponibilidade do watsonx, plataforma de IA e dados que permite às empresas escalar e acelerar o impacto da IA mais avançada e com dados confiáveis. Uma versão comercial do modelo geoespacial, que faz parte do IBM watsonx, estará disponível por meio do IBM Environmental Intelligence Suite (EIS) ainda este ano.