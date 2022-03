IBM e Logicalis fecham parceria de olho na implantação do 5G na América Latina

A IBM e a integradora Logicalis anunciaram hoje, 28, parceria de olho na chegada da 5G à América Latina. Pelo acordo, a Logicalis passa a oferecer as ferramentas de orquestração e o gerenciamento de redes virtuais 5G a seus clientes.A proposta de Logicalis e IBM com os produtos consiste na adoção de nuvem híbrida para implantação das redes 5G. Através desse modelo, podem ser acessados software de rede e de automação baseadas em inteligência artificial (IA) da IBM, como o Cloud Pak for Watson AIOps, o SevOne Network Performance Management e o Cloud Pak for Network Automation.

A Logicalis integrará as soluções como parte de sua oferta “multivendor” às operadoras de toda a América Latina. A consultoria mudou recentemente seu comando na região. A nova configuração transformou Ricardo Modica no vice-presidente Executivo Brasil e colocou Marcio Caputo no posto de Chief Operations Officer (COO). Rodrigo Parreira, CEO para a América Latina, é interinamente também responsável pelos negócios na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia e Peru.

Com a nova cadeia de comando, a integradora focou diferentes mercados, que incluem Nuvem Híbrida; Data, Analytics & IoT; Information Security; Networking & Mobility; Digital Workplace e Service Providers architectures. O acordo com a IBM cai como uma luva nos negócios projetados paras as unidades de nuvem híbrida e networking & mobility.

