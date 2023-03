I-Systems completa diretoria

A I-Systems, operadora de rede neutra controlada pela IHS e que tem como sócia a TIM, concluiu a formação de sua diretoria com a contratação, na virada do ano, do CTIO André Ituassu e, há duas semanas, a promoção da diretora de recursos humanos, Gabriela Domeneck.

Com isso, o negócio passa a ter como principais lideranças:

Daniel Cardoso – CEO da I-Systems, tem mais de 25 anos de experiência como executivo em empresas de consultoria estratégica, grandes operadoras multinacionais, fundos de private equity e startups, ocupando posições como CMO e VP de Atacado e Estratégia da Vivo, CMO da TIM, COO da Vogel Telecom e consultor na McKinsey e na DiamondCluster. Com formação em Engenharia da Computação (ITA) e MBA na França (INSEAD), é também investidor e conselheiro em empresas de tecnologia e inovação e foi um dos fundadores da Spacetime Labs.

André Ituassu – Diretor de Tecnologia (CTIO) da I-Systems, foi um dos responsáveis por reposicionar as áreas técnica e de fibra da Oi, abrindo caminho para sua restruturação. Participou do Projeto Reuso, que deu à Oi o prêmio de Melhor Operadora na categoria de Soluções de Acesso Banda Larga no Broadband World Forum 2020. Formado em Engenharia de Telecomunicações (PUC-RJ), com MBA Executivo (COPPEAD), André também é Conselheiro de Inovação pela GoNew.

Fernando Barros – Diretor Financeiro da I-Systems, tem mais de 27 anos de experiência (16 dos quais como diretor) em finanças corporativas, governança e gestão operacional de negócios, no Brasil e no exterior (Espanha, Suécia, Austrália, EUA, Colômbia, Latam). Após carreira no mercado de capitais, assumiu operações executivas na Ericsson Brasil e Latam (como COO, CFO e VP Latin America North), na ESPN /Disney networks e Nextel Telecom (em ambas como CFO), além de participar do comitê diretivo de algumas empresas. Tem formação em Corporate Finance (U.C. Berkeley), General Management (Cambridge), Inovação Sistemática (IMT), é Board Certified pelo IMD Lausanne e cursa mestrado executivo em Sustentabilidade (Harvard University).

Gabriela Domeneck – Diretora de Recursos Humanos da I-Systems, tem larga experiência em Recursos Humanos, tendo atuado grande parte em empresas multinacionais na indústria, passando por todos os subsistemas de RH e experiência internacional na França. Em seus últimos desafios, tem atuado na liderança da área em empresas de telecom com foco em transformação, gestão de mudança e integração por M&As, contribuindo para o crescimento das empresas através das pessoas, operando no C-level. Tem formação em Administração de Recursos Humanos (Uninove) e em psicanálise (CEP).

José Leça – Diretor Jurídico da I-Systems, tem ampla experiência em temas de regulação em concorrência na área de telecomunicações. Participou de todas as licitações relevantes da indústria desde o inícios das privatizações, teve papel atuante na revisão dos contratos de STFC, participou da Compra da OI Móvel, celebrou o maior TAC da história da Anatel e liderou a área jurídica da Vivo. Formado em Direito (PUC e Coimbra) com LLM pela Universidade da Pensilvânia, é Diretor da ABDTIC e coordenador do Comitê de Regulação do IBRAC.

Marcio Estefan – Diretor Comercial da I-Systems, tem mais de 25 anos de experiência em telecom, tendo participado de forma ativa nos processos de estruturação e IPO de empresas como Algar (como VP de Negócios) e Vogel Telecomunicações (como CCO e VP de Vendas e Marketing), assim como da criação e implantação do projeto MetroRED (Fidelity Investiments), implantando a primeira empresa voltada a redes de fibra óptica no Brasil. Atuou como Diretor de Marketing (Telefonica Empresas), Diretor Executivo (TIM B2B e Tim Live), além de outras empresas de significativa atuação em seus mercados, como Comsat e Vicom. Com formação em Engenharia Eletrônica (UFRJ), Análise de Sistemas (PUC-RJ), Desenvolvimento de Produtos e Gestão do Conhecimento (FGV), participou dos programas de Alta Direccíon (IESE, Espanha) e de Estratégia e Inovação nos Negócios (Wharton, EUA). (Com assessoria de imprensa)