Hytera lança Série-H de rádios DMR com IA

A Hytera, fornecedora de soluções de comunicações, lançou a Série-H de rádios DMR (Digital Mobile Radios). Os produtos contam com solução que utiliza inteligência artificial para minimizar ruídos e microfonia para entregar qualidade de áudio aprimorada.

Com receptor mais sensível, a área de cobertura da Série-H é maior do que a geração anterior. Isso faz com que sua faixa de operação seja maior, reduzindo os custos de infraestrutura da rede. A bateria dura até 24 horas após o redesenho da geração que permitiu aumento de capacidade da bateria.

Os rádios da Série-H são a prova d’água e podem submergir a uma profundidade de até dois metros por um período de quatro horas. Há também a possibilidade de conexão com acessórios, como fones bluetooth. “Essa nova geração pode ser integrada com outras soluções do portfólio Hytera, como rádios PoC e Bodycams, infraestrutura LTE e 5G”, afirma o vice-presidente da Hytera Brasil, Flávio Fuchs.

Os equipamentos têm localização por GPS e operam em modo analógico/digital. Possuem também funções de segurança, como botão de emergência programável, Man Down (homem caído), Lone Worker (trabalhador solitário) para garantir maior segurança no local de trabalho. A nova linha adota criptografia e multicamadas para garantir que as comunicações e os dados permaneçam seguros.

A conexão dos rádios com porta Ethernet possibilita a conexão IP entre rádios moveis ou sites já existentes, ampliando a capacidade de expansão do sistema. Além disso, a Série-H Hytera possui API aberta. Assim, desenvolvedores podem criar aplicações para os equipamentos de acordo com as suas necessidades. (Com assessoria de imprensa)

