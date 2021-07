Hughes lança plataforma de divulgação para pequenos agricultores

A HughesNet, serviço de banda larga via satélite da Hughes do Brasil, lança a plataforma virtual Mundo do Campo. A ferramenta visa impulsionar e divulgar a produção do agricultor familiar de todo o Brasil.

Por meio de um cadastro na plataforma, produtores rurais poderão divulgar gratuitamente suas mercadorias. Poderão ainda indicar aos consumidores os locais onde fazem as entregas. Os compradores terão acesso a uma vitrine de itens disponíveis. Depois, poderão entrar em contato diretamente com os produtores, fazendo orçamentos e negociando as condições de entrega. A plataforma não medeia transações financeiras e serve apenas para formar contatos.

Segundo Rodrigo Cavalieri, diretor de Marketing e Comunicação da Hughes do Brasil, o Mundo do Campo auxilia agricultores a recuperar a visibilidade após a pandemia prejudicar e interromper seus canais de venda. “Com o agravamento da situação e o consequente fechamento prolongado de bares, restaurantes e escolas, a comercialização e a distribuição de alimentos produzidos pelos pequenos agricultores foram muito afetadas”, afirmou. (Com assessoria de imprensa)