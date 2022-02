Hughes lança 4G comunitário baseado em link de satélite

A operadora de satélites Hughes Network Systems lançou nesta terça, 15, uma solução de 4G comunitário. O produto, denominado Chip Internet Comunitária. Projetado para, segundo a empresa, atender pessoas que vivem fora do alcance das redes de cabo, fibra e celular, foi testado durante três meses, em cinco vilarejos do Brasil.

Segundo a empresa, que em 2020 entrou para o consórcio que arrematou os ativos da Oneweb, o Chip Internet Comunitária cria um hotspot móvel por vários quilômetros que se conecta à internet por satélite. Qualquer pessoa pode acessar o serviço de banda larga com um dispositivo habilitado para LTE comprando dados no revendedor local que hospeda o hotspot.

Com a criação do serviço de 4G comunitário, a Hughes recrutou varejistas locais para hospedar os hotspots do Chip Internet Comunitária, e fornece suporte de marketing e treinamento para que eles possam gerenciar as vendas e obter receita.

Área maior

O Chip Internet Comunitária é semelhante ao serviço Comunidade Wi-Fi da Hughes, que combina um ponto de acesso Wi-Fi com backhaul de satélite para fornecer internet em 50-80 metros, mas, de acordo com a empresa, atende uma área maior, de aproximadamente cinco quilômetros quadrados.

Ele aponta que o teste piloto comprovou o uso do projeto Chip Internet Comunitária de três formas: conecta os que necessitam de banda larga, ajuda os negócios locais a obter mais receita, e auxilia as operadoras a ampliar o alcance da rede móvel.

