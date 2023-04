Huawei tem leve alta de receita no primeiro trimestre de 2023

A Huawei divulgou, nesta sexta-feira, 28, alguns resultados relacionados às suas operações no primeiro trimestre deste ano.

No período de janeiro a março, a receita da fabricante chinesa atingiu 132,1 bilhões de yuans, o equivalente a aproximadamente US$ 19,11 bilhões, ou R$ 95,39 bilhões. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve leve alta de 0,8%. A margem de lucro líquido foi de 2,3%.

Segundo a companhia, os resultados gerais ficaram em linha com as previsões.

“A Huawei aumentou, mais uma vez, o investimento em P&D para continuar inovando para o futuro, criar novo valor para seus clientes, parceiros e comunidades em todo o mundo e promover o desenvolvimento de qualidade”, afirmou a empresa chinesa, em comunicado.

Até o momento, a empresa não divulgou outros indicadores a respeito do primeiro trimestre.

Vale lembrar que, no ano passado, o lucro da fabricante asiática caiu 68,7%, declínio resultado de um período desafiador, como considerado pelo presidente rotativo da companhia, Eric Xu, sobretudo em razão das restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos.

Investimentos no Brasil

Em 2023, a Huawei completa 25 anos de operações no Brasil. A produção local, no entanto, soma dez anos, período em que a empresa investiu R$ 250 milhões em pesquisa e desenvolvimento no País.

Na quinta-feira, 28, em evento no interior de São Paulo, a fabricante anunciou o aprofundamento da relação com a WDC Networks para distribuição de equipamentos de data center no território brasileiro.

Segundo Barbara Pizzolato, vice-presidente de Data Center da Huawei Brasil, a empresa mira, nos próximos três anos, estar entre as três maiores fornecedoras de dispositivos para centros de dados no País. Por meio da iniciativa, a multinacional espera estreitar ainda mais as relações com os ISPs e conquistar grandes empresas, que precisam atualizar seus sistemas computacionais de armazenamento e processamento de dados.