Huawei tem alta de 6,5% na receita no terceiro trimestre de 2022

A receita da Huawei cresceu 6,5% no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando 144,2 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 20 bilhões), conforme cálculos baseados em números financeiros não auditados, segundo o Wall Street Journal.

A alta entre julho e setembro marca o segundo período trimestral consecutivo de aumento de receita para a gigante chinesa de telecomunicações, indicando que seus negócios começam a estabilizar após diversas sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos.

No terceiro trimestre, a Huawei obteve crescimento nas vendas da sua principal linha de equipamentos de telecomunicações. Além disso, o declínio dos negócios de dispositivos de consumo, em baixa há alguns anos, desacelerou.

O aumento da receita no terceiro trimestre, seguido do resultado positivo registrado no período anterior, interrompeu um ciclo de mais de um ano de queda no faturamento da companhia com sede em Shenzhen.

Em breve nota divulgada em inglês, na quinta-feira, 27, a Huawei se limitou a dizer que, no acumulado de janeiro a setembro, a receita atingiu 445,8 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 61,25 bilhões), o que representa uma queda de 2,2% na comparação com o acumulado dos três primeiros trimestres de 2021. A margem de lucro dos seu principal negócio foi de 6,1%.

“O desempenho geral ficou em linha com a previsão. O declínio em nosso negócio de dispositivos continuou a desacelerar, e nosso negócio de infraestrutura de TIC [Tecnologias da Informação e Comunicação] manteve um crescimento constante”, disse, em nota, Eric Xu, presidente rotativo da Huawei.

“No futuro, continuaremos trazendo talentos de primeira linha e investindo em P&D [Pesquisa e Desenvolvimento] para levar a competitividade de nossos produtos a um novo nível. Continuaremos criando valor para os nossos clientes e a sociedade”, complementou.

