A Huawei anunciou hoje, 20, que substituiu o sistema legado ERP pelo software de sua propriedade MetaERP, garantindo 100% de controle sobre suas operações empresariais.

O anúncio foi feito durante a Cerimônia de Premiação MetaERP que reconheceu profissionais e equipes que fizeram contribuições para o projeto. O evento foi realizado no campus da empresa em Dongguan, China.

O sistema ERP (Enterprise Resource Planning) é um conjunto de ferramentas computacionais para gestão de negócios que sustentam as operações corporativas. No caso da Huawei, está interconectado nos 170 países e regiões em todo o mundo onde tem presença.

Em 2019, quando passou a ser alvo de embargos dos Estados Unidos, a Huawei decidiu desenvolver o sistema próprio MetaERP para substituir o antigo, que era baseado em tecnologia de empresas ocidentais.

Nos últimos três anos, a empresa investiu recursos significativos e designou milhares de pessoas ao projeto, trabalhando ao mesmo tempo com parceiros da indústria e do ecossistema. O MetaERP suporta grandes escalas e foi desenvolvido diretamente na nuvem.

Atualmente, com 100% dos cenários de negócios e 80% do volume de negócios da Huawei. O sistema passou por testes mensais, trimestrais e anuais, que garantiram zero falhas, atrasos e ajustes contábeis, segundo a companhia.

Tao Jingwen, membro do Conselho da Huawei e Presidente do Departamento de Qualidade, Processos de Negócios e Gerenciamento de TI, disse: “Fomos cortados do nosso antigo sistema ERP e de outros sistemas centrais de operação e gerenciamento há mais de três anos. Desde então, não só fomos capazes de construir o nosso MetaERP, mas também conseguimos gerenciar o switch e provar suas capacidades. Hoje temos orgulho de anunciar que vencemos o bloqueio. Sobrevivemos!”

A Huawei tem controle completo sobre o MetaERP, que foi construído com outros sistemas próprios, como o EulerOS e o GaussDB. A empresa também trabalhou com parceiros para incorporar tecnologias avançadas ao sistema MetaERP, como arquitetura nativa da nuvem, arquitetura multi-locatária de metadados e inteligência artificial em tempo real, melhorando significativamente a eficiência do serviço e a qualidade operacional.

Os princípios que nortearam o projeto foram o de construir a arquitetura mais simples com a melhor qualidade e oferecer a melhor experiência com os menores custos. Em uma variedade de campos, incluindo ERP e PLM (Product Lifecycle Management), a Huawei continuará trabalhando com parceiros para construir sistemas de negócios corporativos centrais mais eficientes e seguros, que não estejam sujeitos a nenhuma sanção.

Sabrina Meng, presidente rotativa e CFO da Huawei, disse: “Os saltos na tecnologia exigem habilidade e anos de experiência. Mais importante ainda, é preciso uma mente aberta para impulsionar o desenvolvimento. Não teríamos sido capazes de construir o MetaERP sem o apoio de nossos parceiros e colaboradores. A inovação só é possível com uma mente aberta, e prosperar só é possível quando trabalhamos juntos.”