Huawei ressalta uso de smart grids para assegurar cybersegurança

O gerente de Produto para Energia da Huawei, Flávio Hott, ressaltou, durante apresentação no 5×5 TEC Summit, que o setor elétrico deve priorizar cibersegurança para evitar ‘apagões’, numa referência à falta de energia por dias que ocorreu no Estado do Amapá. E explicou ainda como as inovações em redes inteligentes proporcionam avanços no desempenho operacional. A visão da Huawei, segundo ele, é investir em um ambiente de redes smart com tecnologia 4G e futuramente com a 5G, cujo leilão de frequências está previsto para o final do primeiro semestre de 2021,

O gerente destacou que hoje o mercado exige basicamente a transmissão e subestações inteligentes. “São os que mais demandam quando se tem um ambiente de subestação não conectado. Sem dúvidas, temos perdas quanto à localização de falhas e quanto à segurança”, comentou.

Segundo o executivo, as redes inteligentes estão relacionadas à forma de consumo e geração de energia que sofreram mudanças. “E quando a gente consegue fazer essa convergência entre os pilares de transmissão, transformação, distribuição e o consumidor, temos um ambiente de redes inteligentes”, esclareceu.

Hott destacou a necessidade de foco maior nesse temas diante dos últimos acontecimentos no setor elétrico. “Principalmente diante dessa evolução onde todos os elementos de emissão crítica e não crítica e, falando de IoT conectando todas as coisas, o elemento segurança será bastante necessário”, avaliou.

O especialista explicou ainda como as inovações em redes inteligentes proporcionam avanços no desempenho operacional.

