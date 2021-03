Huawei reporta aumento de lucro em 2020

O lucro líquido atingiu CNY 64,6 bilhões (US$ 9,916 bilhões), referente a um aumento de 3,2% em relação ao ano de 2019. As receitas somaram US$ 136,7 bilhões, incremento de de 3,8% no comparativo anual.

A Huawei divulgou hoje, 31, o seu balanço operacional e financeiro de 2020. O desempenho desacelerou, mas a operação nos negócios ficou amplamente alinhada com a previsão. A receita de vendas da empresa em 2020 foi de CNY 891,4 bilhões (US$ 136,7 bilhões), o equivalente a um aumento de 3,8% no comparativo anual, e seu lucro líquido atingiu CNY 64,6 bilhões (US$ 9,916 bilhões), referente a um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior.

Apesar das dificuldades operacionais por conta das sanções dos Estados Unidos em 2019 e 2020, a unidade de negócios de operadoras da fabricante continuou a garantir operações estáveis ​​de mais de 1.500 redes em mais de 170 países e regiões, o que ajudou a apoiar o teletrabalho, o ensino remoto e as compras online em regiões que adotaram o lockdown por conta do COVID-19. Em parceria com operadoras do mundo todo, a companhia avançou em mais de 3 mil projetos de inovação de 5G em mais de 20 setores, como mineração de carvão, produção de aço, portos e manufatura.

No ano passado, a unidade de negócios corporativos da Huawei intensificou os esforços para desenvolver soluções inovadoras baseadas em cenários para segmentos diversos, e desenvolveu soluções vitais na luta contra o coronavírus. Um exemplo é a solução de diagnóstico assistido por IA (Inteligência Artificial) baseada na Huawei Cloud, que ajudou hospitais no mundo todo a reduzirem a carga sobre sua infraestrutura médica. Com o lançamento do HarmonyOS e do ecossistema Huawei Mobile Services (HMS), a unidade de negócios de consumo da Huawei avançou com a estratégia Seamless AI Life ("1 + 8 + N") para fornecer aos consumidores uma experiência inteligente em todos os dispositivos e cenários.

“No ano passado, nos mantivemos firmes diante das adversidades”, afirmou Ken Hu, presidente rotativo da Huawei. “Seguimos inovando para criar valor para nossos clientes, ajudar a combater a pandemia e apoiar a recuperação econômica e o progresso social no mundo todo. Vamos continuar a trabalhar próximos aos nossos clientes e parceiros, a fim de apoiar o progresso social, o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável”, concluiu Hu.