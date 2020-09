Huawei pretende ampliar parceria com ISPs no atendimento rural

Os ISPs podem atender melhor o agronegócio em serviços que não caibam no modelo de negócio das grandes operadoras, afirmou, nesta quarta-feira, 16, o diretor de Govermment & Public Affairs da Huawei no Brasil, Bruno Zitnick, em palestra no AGROtic 2020. Segundo ele, em muitas das mais de três milhões de propriedades rurais sem atendimento de internet com qualidade, a conta não vai fechar para as grandes teles. Zitnick disse que nessas fazendas o atendimento por provedores regionais, que estão mais perto, faz todo o sentido.

O executivo da Huawei disse que a empresa tem várias soluções que podem atender o agronegócio, especialmente em cloud e com uso de inteligência artificial. “Como já trabalhamos com perto de cinco mil ISPs, podemos ampliar essa parceria no atendimento a propriedades rurais”, disse.

Zitnick foi um dos palestrantes da live do AGROTic 2020, uma realização do Tele.Síntese, em parceria com a ESALQTec, e que acontece até sexta-feira, 18, totalmente em formato virtual.