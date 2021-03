“Huawei não pediu para participar da rede segura”, diz ministro das Comunicações

Presente na audiência pública do.Grupo de Trabalho (GT) criado pela.Câmara dos Deputados para acompanhar a implantação da tecnologia 5G no Brasil, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre o processo de implementação da tecnologia.5G no Brasil. O encontro virtual ocorreu nesta terça-feira, 9. Huawei não pediu

Ao ser questionado pela deputada.Bia.Kicis (PSL-DF) se as regras do edital.5G foram propositais, sabendo-se que a empresa chinesa.Huawei não iria se adequar, o ministro negou. No entanto, disse que a premissa era ter uma rede segura e para tanto, foi necessário estabelecer critérios.

“Em todas as redes privativas que estão acontecendo no mundo, eles preservam as regras de acionistas do governo local. Então, esta é uma premissa básica. Já são vários os países que estão fazendo uma rede segura e a.Huawei não entrou em nenhuma dessas”.

De acordo com ele, nos.Estados Unidos, a.Nokia ganhou e na.França houve praticamente um banimento geral, onde as operadoras pediram, na.União, para que os valores investidos em equipamentos.Huawei fossem devolvidos. Segundo ele, a.Huawei atende os requisitos de segurança, mas não de governança para fornecer equipamentos à rede privativa federal.

“Então, no.Brasil, tivemos o cuidado de fazer uma rede segura que fosse pequena, mas que servisse para os próximos anos. Para isso, foi necessário que a gente estabelecesse critérios como o mercado de acionistas em relação governo local. (…) A.Huawei não pediu para participar da rede segura, não demonstrou isso. Ela já sabia que se tivesse isso, ela não iria concorrer, e nos outros países, ela também não está trabalhando para entrar na rede segura. Quem está se especializando nisso, por exemplo é a.Nokia”, comentou.

Na reunião, conduzida pela coordenadora do.Grupo de Trabalho, deputada.Perpétua Almeida (PCdoB-AC),.Fábio Faria ainda falou sobre os investimentos em.5G e outras experiências da tecnologia pelo mundo.