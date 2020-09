Huawei mostra benefícios do 5G para o campo

Os benefícios do 5G para a conectividade no campo foram apresentados, nesta segunda-feira, 14, pelo diretor e Marketing e Estratégia da Huawei, Tiago Fontes. Em palestra exclusiva no Agrotic 2020, o executivo disse que a agricultura de precisão vai ganhar mais ferramentas, que reduzirão custos e aumentarão a produtividade, que já não é desprezível.

Segundo Fontes, os benefícios do 5G estão baseados em três pilares, maior velocidade, até 25 vezes mais que a do 4G; diminuição do tempo de resposta (latência), entre 10 e 50 vezes menos que na tecnologia anterior; e capacidade de suportar até 10 vezes mais dispositivos conectados por km2, também na comparação com o 4G. O menor uso de energia, de acordo com ele, é o principal elemento para redução do custo da tecnologia.

Fontes disse que a Huawei já desenvolveu mais de 100 aplicações do 5G, inclusive para o campo. Entre elas, o uso de robôs colocados dentro da plantação; sensores que analisam as condições do solo e do clima, drones que vigiam as plantações e podem identificar com precisão início de focos de incêndio, além de câmeras em HD, que contribuem para um novo negócio, de turismo rural.

“Com a agricultura inteligente, é possível prevenir pragas e doenças, otimizar o uso de fertilizantes e de irrigação, reduzindo os custos da operação”, afirmou o executivo. Ele afirma que todas as soluções podem ser acompanhadas pelo celular ou pelo centro de operação da fazenda.

O Agrotic 2020 é promovido pelo Tele.Síntese, em parceria com a EsalqTec. Totalmente virtual, o evento e acontece até sexta-feira.