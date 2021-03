Huawei lidera pedidos de patentes globais pelo quarto ano consecutivo

Companhia fez 5.464 pedidos de patentes internacionais em 2020. A segunda empresa com mais pedidos foi a Samsung, com 3.093.

De acordo com dados divulgados ontem, 2, pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO), a Huawei foi a companhia que mais solicitou patentes em todo o mundo no ano de 2020. Com um total de 5.464 requerimentos, a fabricante equipamentos de telecomunicações se manteve no topo do ranking, onde está desde 2017.

O segundo lugar do ranking é ocupado pela Samsung. A empresa sul-coreana registrou 3 mil pedidos de patentes em 2020 e passou a Mitsubishi, que pediu autoria de 2,8 mil produtos.

PUBLICIDADE

As 10 empresas que mais solicitaram direitos de propriedade industrial ano passado incluem, além de Huawei, Samsung e Mitsubishi, LG, Qualcomm, Ericsson, Boe Technology, Oppo, Sony e Panasonic.

5G

A Huawei ocupa ainda o primeiro lugar entre as companhias detentoras das patentes 5G globais, com 15,4% dos registros, segundo classificação realizada pela IPlytics / Statista de fevereiro de 2021. A liderança na corrida pelo 5G é fruto dos fortes investimentos da companhia em pesquisa e desenvolvimento, como salientaram ontem executivos da empresa no Brasil.

A Huawei investe mais de 10% de suas receitas, anualmente, em Pesquisa e Desenvolvimento. Só em 2019, foram US$ 19 bilhões de dólares em P&D. (Com assessoria de imprensa)