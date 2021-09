Huawei lança software sob medida para provedores regionais brasileiros

A Huawei desenvolveu, em seus laboratórios de P&D globais, funcionalidades específicas para atendimento às demandas dos Internet Services Providers (ISP) brasileiros. A empresa lança ao mercado nacional a ferramenta de software Huawei HiConfig, que tem como objetivo auxiliar a operação dos provedores de internet na etapa de configuração dos roteadores da companhia.

As novas features foram desenvolvidas após consulta aos provedores regionais sobre o que poderia facilitar e aumentar a produtividade de suas operações. Elas foram criadas para os roteadores inicialmente endereçados ao mercado de consumo.

A ferramenta Huawei HiConfig possibilita a configuração de até 100 roteadores Huawei de uma única vez, aumentando a eficiência dessa etapa e proporcionando uma grande redução nos custos de operação se comparado ao processo manual, em que o técnico teria de ir até a casa de cada cliente para configurar o aparelho.

Com a nova solução, os provedores podem configurar, de forma prática e massiva, os roteadores, além de garantir que permaneçam ativos mesmo após uma operação de reset por parte do usuário, o que também evitará visitas desnecessárias por parte do provedor para solucionar simples problemas de configuração.

“A nova ferramenta consumiu quatro meses de P&D e nasceu de sugestões do próprio cliente. Vamos continuar investindo e agregando novas funcionalidades sempre com o foco de trazer uma melhor eficiência”, diz José Luiz do Nascimento, diretor de vendas da Huawei Consumer Business Group Brasil.

Ele explica que, inicialmente, os roteadores da linha fixa foram idealizados pensando nos consumidores finais atendidos pelos varejistas, mas depois passaram a interagir com o mercado de pequenos provedores.

“Um dos nossos roteadores WS5200 V3, em termos de características técnicas e de qualidade, atende à demanda desse mercado. É um roteador que atende planos de até 500 Mbps – e conta com a funcionalidade HiLink Mesh, que permite ampliar a cobertura do sinal Wi-Fi. Os operadores regionais gostaram do produto e começamos a aumentar a participação neste mercado, mas percebemos que, tão importante quanto um produto ser de boa qualidade, é preciso que ele esteja preparado para a operação dos provedores”, diz Nascimento.

O produto

O Huawei WS5200 V3 é um roteador AC1300 Dual Band ideal para planos de internet de até 500 Mbps. Possui processador dual-core 1.2GHz, garantindo maior velocidade no processamento das informações, além de possuir a capacidade de entregar até 867 Mbps na frequência de 5 GHz e 400 Mbps na frequência de 2.4 GHz, band steering e três portas Gigabit Ethernet.

A empresa também incluiu no Huawei WS5200, além do gerenciamento remoto via TR-069 (ACS), as funcionalidades de ping WAN, Trace Route e Diagnóstico One-touch, que auxiliam na identificação e na solução de problemas de conectividade com a Internet. Os roteadores possuem ainda a funcionalidade Hi Link, que permite conectar outro roteador Huawei por meio do protocolo Mesh e, assim, aumentar a cobertura de alcance do Wi-Fi na residência do cliente, de maneira rápida e fácil, com apenas um clique.

Nascimento ressalta que hoje o Brasil tem um grande número de ISPs, cada um com sua necessidade especial de configuração de seus serviços para os clientes. Para o fabricante, é difícil atendê-los de maneira individualizada justamente devido ao tamanho do mercado de ISPs atualmente.

Até o lançamento das novas features, o provedor precisava configurar, manualmente, cada roteador, checar e depois enviar os seus técnicos para campo. E ainda havia o risco de o consumidor fazer o reset no equipamento, voltando para a configuração de fábrica e perdendo a configuração do provedor. A consequência era o provedor ter de enviar um técnico para a casa do cliente, que não ficava satisfeito porque não entendia as questões técnicas, e os custos operacionais aumentavam.

“A primeira funcionalidade que oferecemos para facilitar a vida das ISPs foi o Preset de Configuração, na qual é possível configurar manualmente os roteadores, mas não correr mais o risco de perder as configurações. Junto à essa ferramenta há ainda recursos como Ping, Trace Route, One-touch e Servidor DNS, que são voltados para a operação, além do troubleshooting, modelo de procedimento de diagnóstico que permite ao técnico rodar rotinas e identificar se o problema é na rede, na configuração ou no CPE (equipamento) da casa do cliente”, explica o diretor da Huawei.

Com o recurso diagnóstico One-touch, é possível, por exemplo, identificar se o roteador está funcionando corretamente com um único toque.

Isso porque os roteadores Huawei são compatíveis com o protocolo TR069, permitindo que o provedor, via servidor ACS, gerencie remotamente sua base. O próprio atendente consegue efetuar operações de suporte ao equipamento do cliente remotamente. Os roteadores contam, ainda, com o aplicativo HUAWEI AI Life (app), com uma série de recursos voltados para gerenciamento e suporte dos provedores.

Na sequência, foi desenvolvida a solução Huawei HiConfig, ferramenta que permite a configuração dos roteadores Huawei de uma maneira massiva, rápida e prática, melhorando ainda mais a operação. Em vez de configurar manualmente um roteador por vez, ele configura, com o Huawei HiConfig, todos os parâmetros principais de sua operação numa tabela-mãe em um computador, podendo configurar até 100 roteadores em cinco minutos.

O provedor consegue atribuir seus parâmetros individuais e garantir que os roteadores Huawei permaneçam configurados, mesmo em caso de reset por parte do usuário. O Huawei HiConfig aumenta a eficiência da etapa de configuração e proporciona uma grande redução nos custos de operação do provedor.

“Em 20 minutos, ele consegue configurar até 400 roteadores, o que dá um ganho muito grande de eficiência no procedimento de configuração, além de garantir, de maneira automática, que esses parâmetros permaneçam configurados mesmo após o reset pelo usuário, voltando para a configuração do provedor e não mais a de fábrica, sem gerar nenhum trabalho ou custo a mais para a empresa”, diz Nascimento.

Isso porque, além da maior eficiência dos serviços de manutenção, há a redução de custos com abertura de chamados e o deslocamento dos técnicos, que são custos relevantes na operação de um provedor de internet.



“Resolvemos o problema de milhares de players com uma ferramenta única”, afirma José Luiz do Nascimento, diretor de vendas da Huawei CBG Brasil.

“O produto nasceu depois de ouvirmos a opinião dos provedores e do relacionamento com o mercado de ISPs. Ele surgiu da ideia de se oferecer uma ferramenta em que o provedor sozinho conseguisse criar seu software e configurar várias máquinas ao mesmo tempo, e se o usuário fizesse o reset, ele não perderia a configuração. Resolvemos o problema de milhares de players com uma ferramenta única”, completa Nascimento.

Com a pandemia e o trabalho remoto, a experiência exigida pelo consumidor mudou drasticamente. Muitas vezes, o Wi-Fi funciona bem em um cômodo, mas, se um morador acessar em streaming em 4K, não vai rodar, porque não há banda suficiente. Há necessidade de novos recursos como a rede Mesh, que permite replicar o sinal nos ambientes por meio de uma rede com roteadores adicionais.

“Todo o nosso portfólio – que inclui os roteadores WS5200, AX3 e Huawei Mesh – possui a funcionalidade Mesh, colocando todos os roteadores em rede, de forma transparente, sem precisar que o cliente fique escolhendo a troca de caixa. O provedor não precisa ter dois tipos de produtos e, com um único planejamento de compra de um único dispositivo, já resolve os problemas de cobertura. Além de gerar oportunidades para ampliar suas receitas com aumento de cobertura”, destaca Nascimento.

O Huawei HiConfig estará disponível gratuitamente aos provedores de internet que já adquiriram os roteadores Huawei, por meio dos parceiros locais, pelo e-mail HiConfigbr@huawei.com.

Inicialmente, a ferramenta será compatível com o modelo Huawei WS5200 V3 e, futuramente, com outros modelos.