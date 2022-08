Huawei lança novo roteador Wi-Fi 6 para mercado B2B

A Huawei anunciou nesta terça-feira, 23, a chegada no Brasil do novo roteador Wi-fi 6 desenvolvido pela empresa, o HUAWEI WiFi AX2S. De acordo com o Diretor de Vendas com Foco em Operadoras da Huawei, José Luiz do Nascimento, o aparelho é voltado principalmente para o setor de ISPs.

“Com a crescente demanda no mercado de ISPs por soluções Wi-Fi 6, entendemos que este é o momento certo de trazer mais uma alternativa para o setor de roteadores. Com recursos diferenciados e um excelente custo benefício, o HUAWEI WiFi AX2S é mais uma ótima opção para os provedores efetuarem a migração para a nova tecnologia”, disse Nascimento.

O HUAWEI WiFi AX2S é um roteador Wi-Fi 6, com taxa teórica máxima de conexão sem fio de banda dupla de 1.501 Mbps (1.201 Mbps a 5 GHz + 300 Mbps a 2,4 GHz1), mais rápida comparada à tecnologia Wi-Fi 5.

A empresa explica que as bandas de 5GHz e 2,4GHz operam em uma única rede para o usuário com transição automática, com menos oscilações. O novo aparelho opera com a tecnologia Harmony OS Mesh +, que pode expandir a cobertura do sinal Wi-Fi ao estabelecer uma rede única entre duas ou mais unidades de mesmo modelo.

Aplicativos personalizados

Como diferencial para atrair provedores, a fornecedora também lança a ferramenta HUAWEI HiConfig, que possibilita a configuração dos aparelhos de forma massiva, padronizando parâmetros de uma só vez e mantendo as predefinições mesmo em caso de reset por parte do usuário.

Já voltado para o cliente final, o aplicativo integrado HUAWEI AI Life APP define o layout e tamanho do espaço onde o roteador está instalado para gerar um mapa de calor do sinal. Desta forma, o usuário pode determinar o melhor lugar para posicionar o aparelho.

O app também define limites de velocidade e pode predefinir autorizações ou bloqueios para novas conexões.

Para verificar a disponibilidade os interessados devem entrar em contato por meio do site oficial da Huawei.

