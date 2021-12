Huawei já tem 30% de participação no mercado de energia fotovoltaica brasileiro

Com 23% de market share global, a Huawei atinge 30% do mercado de geração de energia fotovoltaica brasileiro com o uso do conversor descentralizado. “Somente no ano passado conseguimos instalar 1.9 GW no país e estamos somando mais 70 projetos de pequeno, médio e grande portes totalizando 4 GW em instalação até hoje”, disse o gerente de contas da companhia, Matheus Cerutti, um dos Keynote Speaker do 5X5 Tec Summit, nesta quarta-feira, 8.

Segundo Cerutti, a empresa trabalhar para sanar o que considera os três principais problemas que impactam a produção de energia. “O primeiro é a topologia do sistema, em que a Huawei se diferencia por ter equipamento que dispensa fusível. Em caso de falha, só uma pequena parte para de funcionar, garantindo a manutenção da geração de energia”, explicou.

O segundo ponto destacado é a redução de falhas na casa de 0,5% e o tempo de recuperação mais rápido com o uso de sistema plug and play e placas inteligentes, que podem identificar qual o melhor ponto de geração de energia e evitar sombreamento.

Por fim, a gestão do sistema de energia fotovoltaica é totalmente remota, sem necessidade de compra de equipamento adicional. De acordo com o executivo, em uma planta de R$ 450 milhões, a redução do Capex e Opex pode chegar a R$ 39 milhões nos 25 anos de atuação dessa indústria.

O 5X5 Tec Summity reúne os cinco maiores sites setoriais. O debate continua até sexta-feira, 10, abordando temas como serviços financeiros e entretenimento.

