Huawei investe em usina solar no Tocantins

A Huawei está entre as 50 empresas investidoras no projeto de construção da nova usina de energia solar do estado do Tocantins. A cerimônia de inauguração da pedra angular da usina de 2,5 MW de São Félix do Tocantins, projeto filantrópico das empresas de energia zMatch e 77Sol, aconteceu ontem, 26. O evento contou com a presença do presidente da Huawei Digital Power no Brasil, Mason Qing.

A usina vai abastecer gratuitamente as 1.600 casas das famílias que moram no município, que fica dentro do Parque Estadual do Jalapão. A construção ocupará quatro hectares da cidade. O projeto também vai gerar 40 empregos diretos, e mais uma centena de indiretos.

A Huawei vai entrar no projeto com duas de suas empresas parceiras do segmento de energia, a HDT Energy e a WDC Solar. O grupo contribuirá para a usina por meio de doações de inversores fotovoltaicos, solução que irá converter e armazenar a energia captada pelos painéis solares da usina.

A zMatch irá doar 20% da receita arrecadada na edição número Zero do evento zMatch City para a região. “Isso ocorrerá em todas as próximas edições, para viabilizar o mais rápido possível o início das operações da usina”, afirmou o CEO da zMatch, Sylvio de Barros. (Com assessoria de imprensa)