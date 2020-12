Huawei: interoperabilidade é chave para eficiência

A transformação digital do governo começa pela clareza dos processos, enfatizou Ricardo Carrion Mansano, executivo de soluções para governo na Huawei Brasil no evento 5×5 TEC Summit

A transformação digital do governo começa pela clareza dos processos, enfatizou Ricardo Carrion Mansano, executivo de soluções para governo na Huawei Brasil, ao começar a sua apresentação no evento 5×5 TEC Summit, nesta segunda-feira, 7.

A população, observou Mansano, que cada vez mais busca atendimento das solicitações, maior transparência, pouca interação, segurança da informação, dados preservados e agilidade. Já os órgãos públicos têm de seguir normas e procedimentos operacionais, ao mesmo tempo em que são obrigados a buscar eficiência aliada à inovação.

Para Mansano, interoperabilidade é chave no processo de transformação digital e é por meio dela que os órgãos alcançarão maior eficiência, menor custo, mais inovação e agilidade. Com relação às tecnologias, ele apontou que contar com armazenamento e processamento em inteligência artificial, conectividade de alto desempenho, plataforma aberta, integração e interoperabilidade são pilares para alcançar a eficiência desejada.

Já para chegar ao menor custo, deve-se buscar a alocação de recursos sob demanda e de forma colaborativa, a otimização de espaço e recursos em TICs e uma gestão e manutenção de datacenter unificada e inteligente. No quesito inovação e agilidade, a gestão autônoma baseada em IA, aliada ao reconhecimento facial, corporal, veículos, objetos e comportamental e a recursos de IA voz, vídeo, dados e sensores são essenciais.

“Os cinco motores que impulsionam a transformação digital em governos são 5G, IA, nuvem, HPC (processadores de alta performance) e o desenvolvimento de novos aplicativos”, apontou. “Não importa qual é a vertical do governo, é preciso ter visão unificada para se ter governo digital e inteligente”, completou o executivo de soluções para governo da Huawei Brasil.

