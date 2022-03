Huawei inaugura fábrica que utiliza 5G na linha de produção

Fábrica inteligente de manufatura conta com um espaço equipado com tecnologias de inteligência artificial, nuvem e IoT e está situada em Judiaí (SP)

Huawei inaugura fábrica inteligente de manufatura no Brasil que utiliza 5G na linha de produção. A abertura da primeira fábrica, a Huawei Local EMS (Eletronic Manufacturing Service) Factory, marcada para esta quarta-feira, 30, em Jundiaí (SP), conta com um espaço equipado com tecnologias de inteligência artificial, nuvem e IoT (internet of things ou internet das coisas).

Foram instaladas 14 antenas de 5G para conectar uma área de 30 mil m², onde são produzidos equipamentos eletrônicos como rádios-base, placas processadoras, placas controladoras, entre outros itens. Toda a linha de produção está conectada à rede e funciona com aplicações baseadas na tecnologia 5G, como câmeras com inteligência artificial embarcada e óculos de realidade aumentada.

Entre as principais novidades da Huawei Local EMS Factory, estão as câmeras com inteligência artificial utilizadas para monitorar a produção e garantir a segurança dos colaboradores e do ambiente de trabalho. Elas detectam, por exemplo, erros na linha de montagem e a presença de pessoas não autorizadas, ou sem os EPIs (equipamentos de proteção) adequados. Todos os dados de produção são coletados e analisados na nuvem, o que reduz o tempo das análises de qualidade e aumenta a eficiência e a confiabilidade dos testes de produtos.

O uso de realidade aumentada é outra vantagem tecnológica utilizada na nova estrutura da Huawei Local EMS Factory. Óculos de realidade aumentada são utilizados pelas equipes para fazer a manutenção das máquinas. Eles possibilitam fazer um checklist completo dos equipamentos e enviar as informações em tempo real para a central de operações.

“Esse é um projeto inovador. A implementação da rede foi finalizada em novembro de 2021. Já passamos por mais de três meses de testes e pudemos comprovar o aumento da produtividade, velocidade e eficiência”, explica Tiago Fontes, diretor de Ecossistema e Marketing da Huawei.

Com informações da Assessoria de Imprensa.

