Huawei em busca de comprador para a marca Honor de smartphones

A Huawei pretende vender os ativos relacionados à marca de aparelhos celulares Honor. Os dispositivos da marca são focados no público jovem e têm baixo custo. Na venda, estariam incluídos também a cadeia de produção e as instalações de pesquisa e desenvolvimento.

De acordo com agência de notícias Reuters, a chinesa chegou a conversar com diversas empresas sobre as vendas. Dentre os potencialmente interessados, estão a Digital China Group, a Xiaomi e o grupo TLC. Com a venda, espera-se que restrições aplicadas pelo governo dos Estados Unidos a esses produtos seja suspensos, uma vez que a marca deixa de ser associada à Huawei, banida daquele mercado.

O valor dos ativos está avaliado entre CNY15 bilhões (U$2.2 bilhões) e CNY25 bilhões (U$3.72 bilhões). A South China Morning, jornal de Hong Kong, divulgou que a linha gerava um lucro maior do que U$10 bilhões desde 2015. O motivo da venda dos ativos seria a intenção da empresa de manter foco em dispositivos mais caros. (Com agência internacional).