Huawei e SAM Metais doam equipamentos para escolas em MG

A Huawei anunciou hoje, 29, parceria com a Sul Americana de Metais (SAM Metais), empresa responsável pelo projeto de minério de ferro Bloco 8, para fomentar a transformação digital nas escolas públicas do Norte de Minas Gerais. A ação faz parte do TECH4ALL, programa da Huawei, de estímulo ao acesso à tecnologia digital, que busca acelerar os objetivos de desenvolvimento sustentável na ONU.

A parceria pretende equipar escolas públicas do norte do estado, fomentar a inclusão digital e o ensino à distância de alunos de baixa renda. Serão doados 200 tablets para 16 instituições do Ensino Fundamental e Médio dos municípios que compõem a área de influência do projeto da SAM Metais. As cidades beneficiadas são: Grão Mogol, Salinas, Padre Carvalho, Fruta de Leite e Josenópolis.

Além disso, haverá a oferta do curso online Todos Aprendem 5G. Universidades da região também ingressarão no programa Huawei ICT Competition. Esse programa envolve universitários em uma competição que estimula o estudo e práticas em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação).

“Por meio dessa ação, a SAM Metais e a Huawei vão contribuir para que os jovens da região tenham mais acesso a uma educação pautada no uso da tecnologia, o que certamente fará diferença para que ingressem no mercado de trabalho nos próximos anos e tenham novas oportunidades”, afirmou Jin Yongshi, CEO da SAM Metais. (Com assessoria de imprensa)