Huawei e MEC fecham parceria para levar tecnologia à sala de aula

A Huawei e o Ministério da Educação (MEC) firmaram um acordo de cooperação com o objetivo de oferecer acesso a ferramentas gratuitas de apoio pedagógico aos profissionais de educação e aos estudantes. A empresa de tecnologia disponibilizará as soluções ICT Academy e Story Sign.

O acordo se materializa na plataforma MECPlace, do governo federal, que faz parte da Política Nacional de Recuperação da Aprendizagem. Lançada em maio deste ano, tem o intuito de reduzir a evasão escolar e melhorar o desempenho dos alunos.

Lançada em 2013, a Huawei ICT Academy busca estimular e impulsionar as carreiras no setor de TIC. Trata-se de um programa global que abrange todo o processo e desenvolvimento de talentos, que vai desde a oferta de cursos, passando pela capacitação de instrutores, configuração do ambiente de laboratório e certificação de talentos, até o emprego. O ICT Academy trabalha junto com governo, universidades e empresas.

No Brasil, mais de 90 instituições de ensino fazem parte do ICT Academy. A parceria permite que professores, alunos e técnicos administrativos das instituições parceiras recebam treinamentos patrocinados pela empresa. Todos os cursos possuem materiais didáticos (vídeo-aulas, slides e guias de laboratórios) e exames. Uma vez que todas as atividades tenham sido realizadas, os cursistas poderão obter os certificados de conclusão dos cursos.

Já o Story Sign é a primeira plataforma de alfabetização para crianças com deficiência auditiva e surdas. Usa Inteligência Artificial e realidade aumentada para ajudar crianças a aprenderem a ler.

O aplicativo da Huawei é gratuito e traduz o texto de livros selecionados da Língua Portuguesa para Libras. Com um avatar personalizado, o app dá vida aos livros e ajuda as crianças com deficiência auditiva e surdas a aproveitar as histórias. Por meio da parceria com o MEC, a Huawei vai doar 10 mil livros da solução Story Sign às instituições de ensino que solicitarem a doação.

A Huawei já havia investido em ações pedagógicas em 2021, quando acertou acordo com a Unesco para desenvolvimento de habilidades digitais para mulheres e crianças, e programas de alfabetização digital para professores.

Por sua vez, a MECPlace é uma plataforma integrada em ambiente aberto e colaborativo que oferece soluções em tecnologia da informação para apoio às redes educacionais. O sistema foi desenvolvido por meio de parcerias com as universidades federais do Ceará (UFC), de Juiz de Fora (UFJF) e de Alagoas (UFAL).

