Huawei e HDT Energy assinam contrato com a Energisa

Acordo entre Huawei, HDT e empresa do grupo Energisa prevê fornecimento de inversores inteligentes para a construção de usinas solares no país. Huawei fechou acordo também com distribuidora de equipamentos de energia Comexport.

A Huawei Digital Power e a HDT Energy assinaram um contrato de fornecimento equipamentos para a geração de 30MW com a Energisa, maior grupo energético privado do Brasil. O acordo prevê a entrega de inversores inteligentes para projetos de usinas fotovoltaicas.

O contrato foi fechado com a (re)energisa, braço da Energisa para energia sustentável, em abril. A expectativa é que os equipamentos sejam entregues até agosto e que as usinas comecem a operar a partir de setembro.

PUBLICIDADE

Por meio da subsidiária de Digital Power, a Huawei investe no desenvolvimento de tecnologias digitais e de eletrônica de potência inteligentes para construir um novo sistema de energia, que dependam exclusivamente de energia renovável.

Como parceiro exclusivo da Huawei no Brasil em Geração Distribuída, a HDT Energy é um parceiro fundamental para a estratégia da Huawei no segmento de enrgia.

A Energisa abrange 11 distribuidoras, 11 concessões de transmissão, geração de grande porte renovável, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz.

A HDT Energy, por sua vez, é uma divisão de negócios da HDT Group, presente na China, Hong Kong, Brasil, Argentina e Panamá. Atua no segmento B2B no Brasil, com o fornecimento de soluções fotovoltaicas.

Já a Huawei é a maior fornecedora de equipamentos para redes, com presença em 170 países e territórios e mais de 190 mil funcionários. A infraestrutura implantada pela fabricante para as operadoras de telecomunicações atende mais de um terço da população mundial.

Comexport

Além do contrato com a re(energisa), a Huawei e a HDT Energy assinaram um memorando de entendimento (MoU, na sigla em inglês) com a Comexport, empresa de trading do Brasil, nesta quinta-feira, 23. O acordo visa atender a estratégia da Huawei Digital Power, de promover a digitalização do setor de energia.

A Comexport dará suporte aos negócios, com apoio logístico, tributário e distribuir os produtos Huawei de energia no Brasil. Ambos os acordos foram anunciados durante o evento Latam ICT22, que acontece em Cancún, no México*.

*O jornalista viajou a convite da Huawei

PUBLICIDADE