Huawei Cloud amplia investimentos na América Latina

No momento em que celebra dois anos de atuação na América Latina e Caribe, a Huawei Cloud anuncia um investimento de US$ 20 milhões nestas regiões. O valor é dividido em dois programas que estão sendo lançados: o Spark Program, que fornece um fundo de US$ 10 milhões para startups investirem em inovação; e o Huawei Mobile Services (HMS) Ecosystem Program, um fundo de US$ 10 milhões para desenvolvedores de aplicativos parceiros melhorarem a experiência na nuvem.

A Huawei reporta 3.400 clientes de nuvem pagos na região e 90% das vendas de nuvem provenientes de mais de 1.200 parceiros de vendas da América Latina. Atualmente, os clientes vêm principalmente de, nesta ordem, segmentos de mídia, varejo, clientes habilitados para SAP, financeiro, setor público e jogos.

A partir de dados da consultoria Canalys, a Huawei afirma ser a que mais cresce (taxa de crescimento anual de 140% no 4T20) e a provedora de serviço de nuvem pública com o maior número de nós na América Latina.

A empresa também declara ter mais de 80 serviços em nuvem em seu portfólio para a região, de infraestrutura como serviço até inteligência artificial; e agora está lançando soluções de computação de ponta. Cita casos e diz que sua solução em nuvem reduziu em 20% o custo de infraestrutura para a integradora SAP e consultoria de negócios brasileira Ramo Sistemas.

Série de lançamentos

A Huawei continuará cobrindo serviços nativos da nuvem, big data, IA e vídeo. Os seguintes serviços de nuvem serão lançados pela primeira vez na região: Intelligent EdgeCloud (IEC), Intelligent EdgeFabric (IEF), KYON (Keep Your Own Network), FunctionGraph 2.0, Multi-Cloud Container Platform (MCP), Application Service Mesh (ASM), Container Guard Service (CGS), banco de dados GaussDB, ModelArts Pro (plataforma de desenvolvimento de IA para empresas), e Cloud-native Video Service.

Segundo a empresa, essas ofertas podem ajudar os clientes na região a simplificar as conexões, a implantação, a análise de dados, a adoção de IA, e a implementação desses serviços, facilitando suas transformações digitais.

“A nuvem é o núcleo da indústria de ICT e uma força motriz-chave para a digitalização da indústria”, diz Zhang Ping’an, vice-presidente sênior da Huawei, CEO da Huawei Cloud BU e presidente do Huawei Consumer Cloud Service.

“Nossa previsão é que 80% das empresas usarão tecnologias nativas da nuvem até 2023 e, até 2025, 97% das grandes empresas usarão IA para melhorar a eficiência na produção e operação; e todas as empresas usarão tecnologias da nuvem. A Huawei Cloud está empenhada em ajudar as empresas a implantar e usar a nuvem para obter uma vantagem inicial na nova onda da economia digital. Com isso, conquistamos a confiança de cada vez mais clientes e parceiros no mundo inteiro”, continua Ping’an.

“A América Latina é um dos mercados emergentes mais importantes para a computação em nuvem. A Huawei Cloud tem investido fortemente neste mercado e alcançou um rápido crescimento”, falou.

Ping’an vai adiante. “Olhando para o futuro, aumentaremos nosso suporte para a transformação digital, e a atualização de sistemas inteligentes de nossos clientes na América Latina por meio de quatro iniciativas: inovação tecnológica contínua; alcance conjunto com a Huawei Cloud e a Huawei Mobile Services; serviços globais em conjunto com os locais; e ecossistemas de negócios de alta qualidade. Convidamos mais parceiros a participar. Assim, construíremos juntos um ecossistema digital robusto no mundo inteiro, e lançaremos as bases da nuvem para um mundo inteligente”, conclui.

Ação contínua

Fernando Liu, presidente do Departamento de Negócios na Nuvem da Huawei na América Latina, diz que a empresa se posiciona não apenas como fornecedora líder de infraestrutura e serviços em nuvem, mas também como parceira de negócios de longo prazo na América Latina e Caribe. “Estamos empenhados em trazer tecnologia de ponta para a região”.

Desde 2019, a Huawei Cloud tem trabalhado com mais de mil parceiros de consultoria e 200 parceiros técnicos na América Latina, cobrindo 14 países latino-americanos e caribenhos. A intenção, de acordo com a empresa, é impulsionar a região para a transformação digital e atualização inteligente em logística, manufatura, transporte, varejo, educação e telecomunicações. (Com assessoria de imprensa)