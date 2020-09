Huawei admite sentir o peso das sanções dos EUA

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O chairman da Huawei, Guo Ping, afirmou nesta quarta-feira, 23, que a companhia tem estoques suficientes para lidar com o embargo promovido pelos Estados Unidos e cumprir os compromissos de entrega atuais. O governo de Donald Trump declarou a Huawei uma ameaça à segurança do país, e limitou os negócios entre fabricantes de chips e desenvolvedores locais com a gigante chinesa.

Ping afirmou ainda que as medidas dos EUA estão prejudicando a cadeia de suprimentos global. Ele se apresentou em evento anual da Huawei, realizado em Xangai.

PUBLICIDADE

Segundo o executivo, a empresa busca alternativas ao fornecimento de empresas norte-americanas. Ele admitiu que os ataques dos EUA à Huawei estão criando grandes desafios à produção e operação da empresa, por isso, a meta é “sobreviver”.

Ele afirmou que a Huawei conseguiu comprar uma grande quantidade de chipsets para seus equipamentos em meados deste mês, mas que ainda avalia o impacto da dificuldade crescente em negociar com fornecedores norte-americanos ou que dependam de tecnologia dos EUA.

A Huawei é uma das maiores compradoras de chips do planeta. Por isso, diferentes companhias dos EUA pediram ao Departamento de Comércio dos EUA licenças para atender à demanda da fabricante. Entre as quais, Intel e Qualcomm.

A jornalistas, Ping afirmou que a empresa deseja continuar comprando componentes dos EUA, e espera que o governo local reconsidere a medidas de bloqueio.

Outro executivo da empresa, David Wang, presidente da divisão de produtos e soluções, afirmou que a política americana de incentivar outros países a adotarem o que vem chamando de 5G Limpo, que na prática são redes sem tecnologia chinesa, não teve impacto nos negócios.

Ele afirmou que a escolha das redes precisa ser racional e atender a padrões, em vez de depender de governos ou políticos. “Acredito que países e operadoras farão a escolha baseados em escolhas próprias, racionais, embasadas em fatos e regras”, disse. (Com agências internacionais)