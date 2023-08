Huawei abre inscrições para programa de intercâmbio online

O programa de intercâmbio online promovido pela multinacional de tecnologia Huawei, o Seeds for the Future, está com inscrições abertas para a edição de 2023, até o dia 27 de agosto. São 50 vagas voltadas para alunos de graduação e pós-graduação de todo o país, que já possuam conhecimentos na língua inglesa e estejam interessados em aprender sobre 5G, inteligência artificial e nuvem.

O programa começa em outubro e tem duração de oito dias. A inscrição é feita por email, com envio de currículo, comprovante de vínculo ativo com instituição de ensino superior e uma carta ou vídeo de até três minutos com a motivação para ingressar no Seeds for the Future 2023. O endereço é [email protected].

Há reserva de 50% das vagas para o público feminino. Além de se certificarem sobre as principais tendências de tecnologia, os alunos aprendem temas culturais da China.

Os participantes também vão competir entre si para desenvolverem soluções tecnológicas que possam solucionar problemas sociais e atingir ao menos um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas.

Esta é a 9ª edição do Seeds for the Future. O programa de intercâmbio online já foi implementado em 139 países. O número de estudantes treinados passa de 15 mil em todo o mundo.

Levar conhecimento aos jovens faz parte da estratégia da Huawei de atrair mais profissionais para ao setor. Segundo dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, até 2025 o Brasil terá um déficit de 800 mil empregos no mercado de TIC.

Além do Seeds for the Future, a multinacional chinesa é parceira de mais de 100 universidades por meio do Huawei ICT Academy, programa que oferece cursos de capacitação e certificações em tecnologia para jovens talentos

Para mais informações, acesse a página do programa de intercâmbio online neste link.