Hostfiber fará comunicação de dados do Serpro

A Hostfiber, operadora corporativa, fornecerá serviços de comunicação de dados em fibra óptica para o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). A operadora será responsável por fornecer e manter meios físicos e equipamentos necessários para provimento do acesso de trânsito aos backbones de internet mundiais.

O atendimento será 100% em fibra óptica, em regime de dupla abordagem de últimas milhas. A capacidade será de de 100 Gbps por rota, com comunicação de dados em IPv4 e IPv6 a partir das saídas nacionais e internacionais do backbone da Hostfiber até os roteadores do Serpro.

Com o projeto, a Hostfiber busca reforçar seu foco em telecomunicações para operações críticas. A empresa tem tomado medidas para expandir essa posição por meio da participação em projetos de transformação digital das instituições financeiras privadas durante a pandemia.

O Serpro, empresa pública de TI, presta serviços de rede no território nacional, em volume de ordem superior a 1 bilhão de transações online anuais. Recentemente, a empresa estatal fechou as inscrições de um edital para a disponibilização de serviços de Robotic Process Automation (RPA) na modalidade “como serviço” (as a service). (Com assessoria de imprensa)