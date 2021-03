HMD Global lança smartphone Nokia 2.4 no Brasil

Um dos destaques do smartphone é sua bateria de 4.500 mAh, que conta com tecnologia IA para adequar gastos de energia conforme a utilização do usuário

A HMD Global lançou hoje, 15, no Brasil, o dispositivo Nokia 2.4, o mais recente celular da geração dois, por R$ 1.399. Clientes poderão adquirir o smartphone na loja online da Nokia ou em grandes varejistas. Os modelos estão disponíveis nas cores roxo e cinza.

Com uma bateria de 4500 mAh, o celular traz o recurso Bateria Adaptativa, que se baseia em inteligência artificial para adequar o gasto de energia a sua utilização. Dispõe de uma tela de 6,5 polegadas HD+, além de configuração dual SIM.

O smartphone opera com processador MediaTek Helio P22 e sistema Android 10, mas já vem preparado para as atualizações do Android 11 ou 12. O aparelho tem uma garantia de atualização do sistema operacional de três anos. Também, conta com 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno.

O Nokia 2.4 possui um sistema duplo de câmera, uma com 13 MP e a outra com 2 MP. O telefone também combina fusão avançada de imagem e empilhamento de exposição, o que siginifica que pode tirar fotos em diferentes iluminações e combiná-las. Além disso, o Modo Retrato dá um efeito de profundidade nas fotos ao focar no objeto principal e desfocar o fundo. (Com assessoria de imprensa)