HMD Global apresenta seis smartphones Nokia, dois deles habilitados para 5G

Os smartphones incluem celulares top de linha, intermediários e de entrada. Dos modelos habilitados para 5G, apenas um é compatível com 5G Standalone padrão release 16

A HMD Global apresentou hoje, 8, seis novos smartphones de três linhas distintas: Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 e Nokia C10. Nenhum dos aparelhos tem data de lançamento no Brasil. A nova série X da Nokia reúne os celulares top de linha, a G tem os intermediários e, na linha C, os de entrada. No início deste ano, a HMD Global anunciou que investiria no mercado de celulares de baixo custo.

Tanto o Nokia X20 quanto o X10 suportam a rede 5G com processador Qualcomm Snapdragon 480 5G. Mas apenas o Nokia X20 está habilitado para o 5G Standalone no padrão 16, que será implantado no Brasil a partir de 2022. A empresa ainda não informou os preços sugeridos da linha.

Os smartphones X trazem três anos de garantia estendida para sistema operacional e de atualizações mensais de segurança. Eles já vêm equipados com Android 11 e bateria de 4.470 mAh. Além disso, possuem tela Full HD+ de 6,67 polegadas.

No sistema de câmeras dos celulares, uma parceria com a Zeiss Optics trouxe recursos de Inteligência Artificial e configurações de imagem. O Nokia X20 tem uma câmera frontal de 32MP e uma câmera quad de 64MP na parte traseira. Por meio do recurso Dual Sight, duas câmeras podem ser ativadas ao mesmo tempo. O usuário também pode editar a foto inserindo uma das opções de marcas d’água. O modelo está disponível em 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GM de memória interna.

Já o Nokia X 10, projetado para aqueles que querem gastar menos de € 300 em smartphone, conta com câmera quádrupla de 48MP e câmera frontal de 8 GB. Sua memória RAM é de 4 GB ou 6 GB e o armazenamento interno de 64 GB ou 128 GB.

Linha G e C

Os aparelhos da linha G possuem duração de bateria de até três dias, a mais longa dos produtos da marca, com capacidade de 5.050 mAh. Possuem chipset MediaTek G35 e sistema Operacional Android 11, que será atualizado por dois anos. Por outro lado, a segurança permanece com três anos de atualizações mensais, assim como a linha X.

Custando € 159, o Nokia G20 possui 4 GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno. Com câmera quadrupla, seu sensor principal é de 48 MP e sua câmera frontal é de 8 MP. Já o Nokia G10, de € 139, tem 3 GB ou 4GB de RAM e armazenamento interno de 64 GB ou 128 GB. Diferentemente do Nokia G20, conta com sistema de câmera tripla, que inclui 13 MP na câmera principal e 2 MP na câmera frontal.

Por fim, a linha C traz dois anos de segurança atualizada de forma trimestral e nenhuma garantia para sistema operacional. Ambos possuem bateria de 3.ooo mAh e sistema operacional da edição Android 11 Go. O Nokia C20 conta com processador Unisoc SC9863a. Há duas opções para o modelo: 1 GB de RAM e 16 GM de memória interna ou 2 GB de RAM e 32 GB de memória interna. Dispõe de apenas um sensor traseiro de 5 MP e um frontal de 5MP.

O Nokia C10 utiliza o chipset Unisoc SC7331. Poder ter memória RAM de 1 GB ou 2 GB e armazenamento interno de 16 GB ou 32 GB. Também possui uma câmera traseira e frontal de 5 MP. A HMD Global ainda não forneceu os valores da linha. (Com assessoria de imprensa)

Nokia C20