Hispamar ingressa no mercado de streaming

A Hispamar, empresa de comunicação via satélite, ingressa no mercado de streaming. Essa nova linha de atuação pode até parecer antagônica à sua expertise, já que a oferta de conteúdo pela rede terrestre da internet não tem nenhum vínculo com a sua atuação, de oferecer capacidade de satélites geoestacionários, que estão há 36 mil Km da Terra. ¨Estamos nos transformando em uma empresa de soluções¨, afirma o diretor geral para a América do Sul, Sérgio Chaves.

Depois de lançar essa nova linha de serviços para o Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Argentina e Uruguai, a empresa traz as soluções de streaming agora para o Brasil, fazendo a premier no congresso Abrint 23. Conforme Cláudio Lessa, gerente de vídeo latam da operadora, dois são os produtos lançados no mercado brasileiro: o Wave OTT, plataforma de infraestrutura para a transmissão do conteúdo audiovisual e o Wave OTT Plus, quando são comercializados também conteúdos audiovisuais e de video on demand (VOD). ¨É a primeira plataforma white label no país¨, afirma Lessa.

A expectativa dos executivos é de que o mercado brasileiro torne-se, em pouco tempo, o mais importante mercado para esses produtos, e, para isso, miram os provedores regionais de internet de todos os tamanhos. No produto de infraestrutura, a Hispamar oferece, em parceria com a Nagra, além do o serviço de segurança e anti-pirataria, os sistemas e equipamentos de head end e back end, acesso IP e ao teleporto. No produto que agrega o conteúdo, o pacote começa com 51 canais (entre abertos e fechados) e 2 mil títulos VOD. A intenção da empresa é agregar paulatinamente oferta de mais canais, e, para isso, já começa a negociar com as maiores estúdios.

Segundo Chaves, a plataforma é totalmente transparente para o cliente, o que significa que a empresa que irá implantá-la saberá, com precisão, o número de usuários efetivos que compraram o serviço. Isso se torna ainda mais importante, explicou ele, devido a intensificação da fiscalização da Anatel e demais reguladores brasileiros sobre os acessos piratas. ¨O provedor poderá, de uma hora para outra, ter os sinais todos desligados¨, alerta Chaves, caso existam em sua base conexões piratas.

A Hispamar comprou, no ano passado, a Media Networks, empresa de conteúdo audiovisual do grupo Telefónica, do Perú. Segundo Chaves, o negócio foi a oportunidade para a empresa ingressar no mercado de distribuição de conteúdo audiovisual via internet.