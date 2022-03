Highline conclui emissão de R$ 1,65 bilhão em debêntures

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A provedora de infraestrutura Highline concluiu um processo de refinanciamento, com a emissão de R$ 1,65 bilhão em debêntures. A emissão foi uma das cinco maiores desse tipo no Brasil este ano.

Dona de 5,3 mil torres ou rooftops no país, a Highine é controlada pelo fundo norte-americano Digital Bridge e tem ainda entre os sócios o grupo Allianz (de seguros), AimCo (Gestora de fundos de pensão de Alberta, Canada) e o braço de fomento do Banco Mundial IFC (International Financial Corporation).

O refinanciamento foi realizado pelos bancos MUFG, Scotiabank, Credit Agricole, Goldman Sachs, Deutsche Bank e BR Partners, com coordenação do Bradesco BBI. O resultado da emissão foi alongamento do perfil de financiamento (de 12 meses para 5 anos), com taxas menores (CDI +3,3% contra CDI +3,7% anteriormente).

Essa emissão das debêntures pela Highline faz parte do planejamento estratégico da empresa em aumentar a participação nos projetos de crescimento e expansão de seus clientes e dos novos grupos que obtiveram licenças de 5G recentemente, afirma a companhia.

As debêntures emitidas em 24 de fevereiro substituem outros dois financiamentos de curto prazo de R$ 800 milhões emitidos durante as aquisições de 2020 (Phoenix Tower) e 2021 (UPI Torres da Oi), cujos vencimentos se dariam no prazo de um ano.

Segundo o CFO da Highline, Daniel Lafer, a empresa ampliou em 60% a quantidade de ativos geridos durante 2021. O executivo afirma que o plano de expansão seguirá este ano, e será financiado com o novo capital obtido nesta emissão.

Em 2021, a Highline realizou três aquisições, somando aproximadamente 1.000 sites e implantou outros 702 novos sites. Com esse desempenho, terminou o ano com 5.392 sites. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE