Herdeiro da Samsung é acusado de fraude contábil

Promotores sul-coreanos acusam Lee Jae-yong, executivo-chefe do conglomerado e filho do fundador, de manipulação de ações da empresa, reporta o Financial Times

Promotores sul-coreanos indiciaram Lee Jae-yong, desde 2014 executivo-chefe da Samsung e filho do presidente do grupo Lee Kun-hee, por acusações de manipulação de ações relacionadas à polêmica fusão de duas unidades da Samsung em 2015 e por alegações de fraude contábil de US $ 3,9 bilhões na unidade biofarmacêutica do grupo, reportou hoje o Jornal Financial Times.

A mais recente escalada na longa saga jurídica que envolve a maior empresa da Coreia do Sul gerou preocupação entre os investidores internacionais, que dizem que aumentaram as incertezas sobre o futuro do maior fabricante mundial de chips de computador, smartphones e monitores.

Os promotores em Seul acusaram Lee e dez de seus executivos seniores de liderar movimentos ilegais para consolidar o controle de Lee sobre a joia da coroa do grupo, a Samsung Electronics. As acusações incluem violação das leis do mercado de capitais e comércio injusto durante a fusão da Samsung C&T com a Cheil Industries. Críticos disseram que a fusão foi projetada para transferir o poder da Samsung para o herdeiro bilionário. Os 11 executivos também enfrentam acusações de violar as regras de auditorias externas de corporações e prestar falsos testemunhos, de acordo com o gabinete do Promotor do Distrito Central de Seul.

“Descobrimos o envolvimento do Grupo Samsung em várias atividades ilegais, incluindo negociação injusta sistêmica, manipulação do preço das ações e quebra de confiança no processo de fusão da Samsung C&T e da Cheil Industries como parte do planejamento de sucessão”, disse o Ministério Público em um comunicado nesta terça-feira.

Os advogados de Lee chamaram as acusações dos promotores contra seu cliente e seus tenentes de “infundadas”. A Samsung não comentou. A empresa negou anteriormente todas as irregularidades relacionadas ao caso. As últimas alegações voltaram os holofotes para a sucessão da Samsung e a governança corporativa, no momento em que a empresa está lutando com as consequências econômicas da pandemia do novo coronavírus.

Reguladores financeiros em Seul decidiram anteriormente que a Samsung BioLogics, uma unidade biofarmacêutica do Grupo Samsung, inflou o valor de sua afiliada Samsung Bioepis em US $ 3,9 bilhões em 2015. A Samsung BioLogics negou qualquer delito, dizendo que seguia as regras internacionais de contabilidade.