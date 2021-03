HBO Max estará na grade da Oi e da SKY Brasil

A WarnerMedia vai lançar no final de junho o HBO Max, seu produto de streaming direto ao consumidor para assinantes da VRIO na América Latina e Caribe e Oi, marcando o primeiro lançamento da plataforma fora dos Estados Unidos. A DIRECTV América Latina e SKY Brasil são parte da Vrio.

No dia do lançamento, usuários da DIRECTV América Latina, SKY Brasil e Oi com uma assinatura ativa da HBO terão acesso automático, sem custo adicional, ao portfólio completo de entretenimento com conteúdo global da HBO Max, incluindo a programação mais amada dos fãs da família de marcas da WarnerMedia, como HBO, DC e Warner Bros. Os assinantes da HBO terão que simplesmente se autenticar na HBO Max com seu provedor. Haverá também promoções especiais elaboradas junto a DirecTV GO e Oi, bem como ofertas dentro dos serviços de banda larga da Oi.

A HBO Max trará Cartoon Network e Looney Tunes Cartoons, HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV e Adult Swim. A programação de conteúdo da plataforma inclui ainda uma ampla lista de títulos originais locais, sob a marca Max Originals, que são exclusivos da plataforma.