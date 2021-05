HBO Max chega no fim de junho, tendo operadoras como parceiros de distribuição

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Concorrente da Netflix terá preço mais baixo e transmissão esportiva ao vivo. Assinantes de TV paga de Oi, Claro, TIM e Vivo com canais HBO terão acesso livre ao app.

A HBO Max, serviço de streaming de séries e vídeos que reúne os conteúdos da WarnerMedia, será lançado no Brasil em 29 de junho. Haverá duas modalidades de assinatura: o plano Multitelas, que custará R$ 28 ao mês; e o Mobile, que sai por R$ 19,97 ao mês.

O plano Multitelas dá acesso a 3 usuários simultâneos, 5 perfis personalizados, downloads de conteúdo e vídeo em alta definição, com alguns títulos em 4K, em todos os dispositivos compatíveis. O plano Mobile oferece acesso ao mesmo catálogo de conteúdo, com resolução de imagem reduzida. É possível também fazer o download do conteúdo.

O serviços terá opção de cobrança pré-paga, com antecipação do valor de 3 ou 12 meses. Nesses casos, há descontos de até 30%. Como é praxe no segmento, há degustação de sete dias.

Entre os conteúdos, o app terá produções de HBO, WarnerBros., Max Originals, DC e Cartoon Network. Os filmes da Warner Bros serão exibidos 35 dias após a estreia nos cinemas da América Latina. E haverá transmissão ao vivo dos jogos da UEFA Champions League.

Com preço mais baixo e conteúdo ao vivo esportivo, o app fará frente à dominância da Netflix no Brasil, e deve abocanhar parcela das audiências de Globoplay e Disney Plus.

Distribuição

A plataforma será distribuída no Brasil por meio de parceiros, como a Sky Brasil e Directv GO, além do Grupo América Móvil, que oferecerá HBO Max a seus clientes.

Os usuários que já possuem uma assinatura dos canais HBO na Claro, Oi, Tim e Vivo terão acesso a HBO Max sem nenhum custo adicional.

O aplicativo deverá ser baixado nas lojas de apps da Apple e do Google. Também será possível acessar o serviço através do endereço online.