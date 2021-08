Haverá disputa pelos lotes regionais do leilão 5G, prevê Frosi, da Connectoway

Deverá haver disputa entre grupos interessados em adquirir os lotes regionais de frequências de 3,5 GHz, além dos lotes da faixa de 26 GHz, acredita Paulo Frosi, diretor de Negócios Corporativos da Connectoway, que participou hoje, 20, de Live Tele.Síntese sobre o edital do 5G.

” O edital foi elaborado de uma maneira completa e considerando os principais desafios de uma nova tecnologia. Com certeza, a competição vai acontecer. E haverá disputa pelas frequências regionais”, afirmou ele. Em sua avaliação, a depender da estratégia de cada empresa, poderá ainda haver o interesse na aquisição de lotes de outras faixas (estarão à venda lotes das faixas de 700 MHz, 2,3 GHz e 26 GHz, além da de 3,5 GHz) para se ter um plano de negócios mais ajustado à complementariedade. O interesse na faixa de 26 GHz também é grande por parte dos ISPs, observou.

Para o conselheiro Carlos Baigorri, da Anatel, que também participou da Live, poderá haver sobra de frequência em 3,5 GHz somente no lote destinado à região Centro-Oeste do país, mas ele acredita que os demais lotes da frequência de 3,5 GHz à venda serão todos arrematados.

Mercado aquecido

Frosi observou que o mercado brasileiro está bastante aquecido. Além das diversas IPOs que estão ocorrendo, há também um grande movimento de concentração entre os ISPs, fortalecendo um novo ciclo de investimentos, com a formação de grandes grupos. “Essas estratégias estão direcionadas para o que vai vir do 5G nos próximos anos. É uma mudança muito grande, com um novo ecossistema a ser gerado, e novos serviços e novo perfil de tráfego, mas sabemos que muito dado vai ser trafegado, e as empresas estão se preparando”, afirmou o executivo.