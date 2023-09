O Secretário Executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Hartmut Glaser, agora faz parte do Internet Hall of Fame (Hall da Fama da Internet), iniciativa da Internet Society que reconhece a atuação de indivíduos que desempenharam papel importante na construção, no desenvolvimento e no avanço da Internet em escala global.

Glaser recebeu a homenagem nesta terça-feira, 26, em cerimônia virtual, que também premiou Ivan Moura Campos, o ex-coordenador do CGI.br e professor emérito de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Outras personalidades também tiveram o seu trabalho e atuação homenageados na ocasião.

“Esse reconhecimento não é apenas uma conquista pessoal, mas uma celebração de esforços coletivos, de troca de ideias e de visões colaborativas. O modelo brasileiro de governança da Internet, elogiado internacionalmente, incorpora os princípios que tornam essa rede tão notável: inclusão, transparência e cooperação. Marcado pelo multissetorialismo, ele tem garantido que todas as vozes sejam ouvidas. Prova de que uma Internet aberta, acessível e segura é base para o progresso, a inovação e o empoderamento de seus usuários”, declarou Glaser, Secretário Executivo do CGI.br.

Bacharel em Física (1967) e Mestre em Engenharia Elétrica (1972) pela Universidade de São Paulo (USP), o professor Glaser – como é respeitosamente tratado – atua desde 1996 no Comitê Gestor da Internet no Brasil, além de ser diretor da Assessoria às Atividades ao CGI.br dentro do Núcleo de Informação e Coordenação do .BR (NIC.br). Professor de Física e de Eletrônica na USP entre 1968 e 2012, trabalhou em diversos órgãos relacionados à vida acadêmica, e foi diretor do Latin American Network Information Center (LANIC) de 2000 a 2018. Em agosto de 2015, foi condecorado pelo Itamaraty com a Ordem de Rio Branco no Grau de Comendador, em agosto de 2021 recebeu do Ministério da Defesa a Ordem do Mérito da Defesa, e em outubro de 2022, o Prêmio Trajetória, do LACNIC – Registro de Endereços Internet para a América Latina e Caribe.

Brasileiros na lista

A edição deste ano da premiação reconheceu a relevante atuação de Ivan Moura Campos. Além de ter sido o primeiro coordenador do CGI.br, Moura Campos foi membro da diretoria da ICANN, e atuou no setor governamental como Diretor de Programas Especiais do CNPq; Secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia; e Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. Co-fundador da Akwan e da Hekima, Ivan é professor emérito de Ciência da Computação pela UFMG e Ph.D. em Ciência da Computação pela Universidade da Califórnia – Los Angeles.

Hartmut Glaser e Ivan Moura Campos se juntam a outros brasileiros que integram o Hall da Fama da Internet: Demi Getschko (2014), Tadao Takahashi (2017), Michael Stanton (2019), Liane Tarouco (2021) e Carlos Afonso (2021).

Criado em 2012 pela Internet Society, o Internet Hall of Fame acontece a cada dois anos como forma de homenagear a história da Internet, celebrar os pioneiros por trás de sua existência e inspirar novas gerações. (Com assessoria de imprensa)