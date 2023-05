A Sky Brasil informou, nesta quinta-feira, 4, que Gustavo Fonseca é o seu novo presidente. O executivo, que atuava como Chief Marketing Officer (CMO) da Vrio Corp, controladora da operadora, assume o comando da companhia no lugar de Raphael Denadai Sanchez.

Segundo a empresa, Fonseca foi escolhido para liderar uma nova fase de crescimento, com o intuito de promover o desenvolvimento dos serviços de TV via satélite e dos novos negócios da operadora, como o de banda larga via fibra óptica, por meio do serviço chamado Sky Fibra.

O executivo é engenheiro mecânico-aeronáutico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e tem MBA pela escola de negócios INSEAD. Fonseca fala inglês, espanhol e francês fluentemente.

O novo presidente da Sky Brasil ingressou na empresa em julho de 2015 como diretor de Inteligência Comercial. Em janeiro de 2018, foi nomeado vice-presidente de marketing e estratégia, sendo responsável por todas as iniciativas de marketing relacionadas a branding/publicidade, planejamento estratégico, precificação e embalagem, crescimento das margens e inteligência empresarial.

Antes de ingressar na Vrio, dona da Sky, Fonseca trabalhou na Telefônica Brasil por 11 anos em negócios fixos B2C e B2B, no setor de Operações de Campo e Inteligência de Negócios.

Previamente, trabalhou como consultor da Oliver Wyman, com sede em Barcelona, onde teve a oportunidade de se envolver com startups de telecomunicações na Índia, Portugal, Bahrein e Colômbia. Também atuou como consultor da Roland Berger no Brasil e na França. No início de sua carreira, Fonseca foi assistente de gerente de marca na Procter & Gamble. (Com assessoria de imprensa)