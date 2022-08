Gustavo Duani é novo CISO & Head Of Cyber Security da Sencinet

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O executivo vai coordenar reestruturação do portfólio de soluções para ampliar a participação da companhia no mercado de cibersegurança

A Sencinet anunciou nesta terça, 9, que Gustavo Duani é seu novo CISO & Head Of Cyber Security para a América Latina. O executivo vai coordenar reestruturação do portfólio de soluções para ampliar a participação da companhia no mercado de cibersegurança.

PUBLICIDADE

Segundo a empresa, o novo diretor terá como missão incrementar as ofertas relacionadas à cibersegurança como forma de fortalecer a atuação da Sencinet no modelo One Stop Shop. O projeto visa fornecer mais opções de estruturas tanto para a conectividade como para cloud e cibersegurança.

Gustavo Duani tem 20 anos de experiência no mundo corporativo tendo atuado em gestão, planejamento e execução de projetos nacionais e internacionais. Ele é membro executivo do CyberEdBoard Community, ecossistema colaborativo que oferece recursos para enfrentar desafios complexos compartilhados por CISOs e líderes de cibersegurança sêniores em todo o mundo. Já ocupou funções de liderança em marcas como Oi, Claranet Brasil e AeC Contact Center.

Melhorias

De acordo com Duani, a Sencinet está trabalhando na ampliação de seu portfólio para o setor com o objetivo de oferecer soluções que possam entender o momento de cada corporação e identificar oportunidades de melhorias, ampliar a proteção, detectar ameaças e vulnerabilidades, responder imediatamente a possíveis ataques e recuperar informações que tenham sido de alguma forma prejudicadas.

“Queremos atuar também no perímetro interno das empresas e em todas as situações e lugares nos quais elas precisem se proteger”, afirma.

Equipe maior

Outra novidade sobre a Sencinet é que a empresa, que no ano passado abriu processo para parcerias com ISPs, agora está aumentando a capacidade de seu Cyber SOC. A equipe responsável pelo setor tem atualmente oito profissionais. A companhia está em plena fase de seleção de candidatos para a contratação de outros 15 especialistas.

“Estamos nos estruturando para uma atuação totalmente pró-ativa já a partir dos próximos meses”, conclui Gustavo Duani.

PUBLICIDADE