Guigo TV se une a empresa chilena e passa a se chamar Zapping Brasil

Processo de fusão e aquisição cria aplicativo com mais de 200 canais de televisão via streaming e mais de 60 mil usuários ativos

A Guigo TV, aplicativo de TV por assinatura via internet do País, agora se chama Zapping Brasil.

A startup passou por um processo de fusão com a chilena Zapping, plataforma que também atua no segmento de canais de TV por streaming.

A nova empresa nasce com mais de 60 mil usuários ativos, mais de 200 canais e receita anual que supera US$ 10 milhões.

Para os consumidores brasileiros, a união da Guigo TV com a Zapping promete trazer melhorias tecnológicas e promover qualidade à experiência do usuário. Para a empresa chilena, a fusão abre espaço para conquistar o maior mercado da América Latina.

“Estamos nos juntando com uma empresa que acompanhamos a trajetória faz anos e que tem missão e valores muito semelhantes aos da Guigo”, afirma em nota Renato Svirsky, fundador da startup de Florianópolis.

Com a união dos dois negócios, Svirsky seguirá responsável pelas operações no País, ocupando o cargo de country manager da Zapping Brasil. Gustavo Morandé, fundador da Zapping, passa a ser CEO da nova empresa.

Com quase quatro anos de operações individuais, ambos os negócios são pioneiros na América Latina na oferta de sinal de televisão via internet, sem a necessidade de cabos e antenas, de modo que os canais possam ser acessados por meio de smartphones, smart TVs, tablets e computadores.

Em nota, a empresa destaca que já conta com investidores internacionais e tem planos para expandir as operações a outros territórios da América Latina.

Histórico

Lançada em agosto de 2019, a Guigo TV se destacou por transmitir, via streaming, a programação dos canais contratados em tempo real. O trunfo do aplicativo era permitir que o usuário pudesse acompanhar seus programas favoritos por meio de qualquer dispositivo com conexão à internet.

A startup foi desenvolvida pela empresa de engenharia de software Cheesecake Labs. O investimento girou em torno de US$ 1 milhão.

